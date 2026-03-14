Raquel Mancini sorprendió con fuertes declaraciones sobre su paso por “A la tarde”, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, reveló los motivos por los que decidió alejarse del ciclo luego de cuatro meses como panelista.

“Últimamente no me gustó trabajar en donde estuve y me pasó eso en el programa de Karina Mazzocco, ‘A la tarde’. Estar cuatro meses sin la cucaracha en el oído y no saber si podés preguntar al invitado o no, no sabés nada y es tremendo trabajar así. Por eso preferí irme”, expresó.

RAQUEL MANCINI REVELÓ LOS PROBLEMAS QUE TUVO EN “A LA TARDE”

“No sentía que podía ser yo porque estaba como en un satélite del programa y no estaba en conexión con todos. A veces decían ‘no pregunten’ y yo preguntaba porque no escuchaba a la producción. Yo estaba de panelista”, relató.

“Esto no lo dije nunca y no es contra Karina, pero pasó eso. No sé cómo manejan las cosas ahí con la gente del piso, pero así no trabajé nunca”, agregó.

Raquel Mancini cumple 60 años. Foto: Instagram @raquel_mancini

LAS CRÍTICAS DE RAQUEL MANCINI AL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

“Me gustaba el horario y todo, pero llevaba primicias y noticias y no me daban bola. No tenía audífonos y no escuchaba nada. Es incómodo y feo trabajar así”, sostuvo.

“Yo quería participar, ponerle onda y sumar porque para eso estamos. Pero sentía que no podía sumar porque me ponían trabas, es muy complicado”, afirmó.

“En LAM sí me ponían cucaracha y acá en ‘A la tarde’ no me prestaban atención. Yo llegaba como una invitada, me microfoneaban pero no me ponían retorno. Nunca lo hablé con Karina, pero sí con la producción. No me prestaban atención en ese programa”, concluyó.