Un viejo rumor del mundo del espectáculo finalmente salió a la luz. Raquel Mancini confirmó que mantuvo un romance secreto con Nicolás Repetto durante la década del 90, en un momento en el que el conductor se encontraba separado de Reina Reech.

La historia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien logró dialogar con la ex modelo para conocer detalles de aquel vínculo que, hasta ahora, se había mantenido bajo siete llaves.

“Es verdad todo lo que contaste. Pegamos onda en noviembre de 1992, una cosa así, y él estaba separado de Reina Reech”, comenzó diciendo Mancini, quien recordó que el romance se dio en un contexto mediático muy intenso.

Según relató, ambos decidieron mantener el vínculo en secreto para evitar la exposición pública. “Empezamos medio a salir, obviamente escondidos porque no queríamos que sea público, porque era muy fuerte en ese momento”, explicó.

RAQUEL MANCINI CONTÓ LOS DETALLES DE SU ROMANCE CON NICOLÁS REPETTO

Uno de los episodios más llamativos ocurrió durante un encuentro en Punta del Este, donde debieron extremar las medidas para no ser descubiertos por la prensa. “Yo entré en un baúl de un auto a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis”, reveló.

La modelo aseguró que permaneció varios días en esa propiedad sin que nadie supiera de su presencia: “Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui. Me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl de un auto”.

Nicolás Repetto y Raquel Mancini (Fotos: web y captura América TV)

Incluso, detalló cómo era la logística para ingresar al lugar sin ser vista. “Cinco cuadras antes de entrar a la casa me metía en el baúl... imaginate el calor en verano ahí adentro”, recordó.

Sin embargo, Mancini dejó en claro que la relación no prosperó sentimentalmente. “No llegué a enamorarme ni nada, buena onda pero no llegué a sentir algo. Nunca lo quise y él a mí tampoco”, sostuvo.

Por último, contó que volvió a cruzarse con el conductor muchos años después. “Me lo encontré hace diez años ponele y nos saludamos de hola y chau, todo bien. Me lo encontré con Florencia y nos dijimos hola qué tal”, concluyó.