Fue un momento de mucha felicidad la que vivió Fabiana Liuzzi junto a su hijo Antoñito, fruto de su relación con Luis Ventura, luego de escucharlo decir ‘ma’ por primera vez.

Así lo contó la propia exvedette en su cuenta personal de Instagram: “¡Y esta foto define nuestros días de visita en nuestra amada Córdoba! Mi guerrero incansable, un ser lleno de luz, sin egoísmo, sin maldad”, comnezó diciendo Fabiana.

“Siempre dando amor. ¡Sos el maestro de nuestras vidas, y aquí vuelve victorioso, levantándo sus brazos en alto y dándolo todo como su primer día de vida!”, agregó, a corazón abierto.

Foto: Instagram (@fabiana_liuzzi) Por: Fabiana Lopez

“Gracias Dios por mandarnos un Antonio en nuestras vidas”, siguió. Y cerró, muy movilizada: “Tengo una emoción que no me cabe en mi alma. Toni, por primera vez me dijo ‘máaa’ ¡Y mientras lo cuento, se me caen las lágrimas!”.

Fabiana Liuzzi: “Toni, por primera vez me dijo ‘máaa’ ¡Y mientras lo cuento, se me caen las lágrimas!”.

LUIS VENTURA CONTÓ POR PRIMERA VEZ CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE SU HIJO ANTOÑITO

En 2014 Luis Ventura protagonizó uno de los escándalos más resonantes de su carrera cuando reconoció al aire en Intrusos que el embarazo que cursaba Fabiana Liuzzi era producto de un affaire extramatrimonial con la exvedette. A los nueves meses nació Antoñito y en abril de 2021 reveló en PH, Podemos Hablar que el niño tenía un mellizo que no sobrevivió.

“Los hijos no siempre vienen bien”, señaló Luis frente a Andy Kusnetzoff, y explicó que su primer matrimonio se disolvió tras experimentar tres embarazos fallidos. Pero, además, el periodista contó que su hijo Nahuel nació con un soplo en el corazón y también que el pequeño Antoñito llegó al mundo de manera prematura.

“Y nace Antoñito, pero no venía solo. Antoñito venía con un mellizo y ese mellizo se pierde. Antoñito supera esas barreras, nace como un chico prematuro”

“Después aparece Antoñito, con la historia que tantas revistas publicaron. (…) Fui injustamente castigado porque los que contaron la historia lo hicieron de manera incorrecta. Contaron la parte de la historia que era sacarme del ruedo, correrme, porque era una piedra en el camino para mucha gente que no me quería”, señaló Ventura.

“Y nace Antoñito, pero no venía solo. Antoñito venía con un mellizo y ese mellizo se pierde. Antoñito supera esas barreras, nace como un chico prematuro”, añadió el conductor. Y cerró, a corazón abierto: “Y como padre, hoy, tengo que asumir de qué manera uno va descubriendo la vida a cada instante, donde tengo que asistir a terapias de estimulación, a foniatras y cosas para compensar lo que el vientre no le dio. Al nacer de manera tan temprana, él no recibió todos el nutriente y la neurología que tendría que tener su cuerpito”.