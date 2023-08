Luego de que Fabiana Liuzzi elogiara al padre de su hijo, Luis Ventura, en LAM -aunque no quiso blanquear la relación- el conductor charló con Yanina Latorre, quien quiso saber por qué no confirman públicamente su noviazgo.

“¿Por qué tengo que salir a contar? Habré hablado yo de otros, pero otra cosa es tener que contar lo que pasa debajo de las sábanas. A mí se me lastimó mucho, pero no hiriéndome a mí, sino a gente que yo quiero...”, le explicó Ventura, deslizando que prefiere no hablar de su vínculo amoroso con Fabiana por miedo a que intenten destruirlo.

“¿Por qué tengo que salir a contar? Habré hablado yo de otros, pero otra cosa es tener que contar lo que pasa debajo de las sábanas. A mí se me lastimó mucho, pero no hiriéndome a mí, sino a gente que yo quiero...”.

Antes de cerrar, sumó que también tomó esta decisión para proteger a sus hijos de las mentiras que les hacen llegar. “Hubo gente que se puso sola del lado de enfrente sosteniendo cosas que no eran exactas, como que yo tenía denuncias penales por paternidad, y yo no quiero que a los pibes alguno le vaya a decir algo en la escuela, en el barrio y se tenga que pelear por el papá”, sentenció, con claridad.

CÓMO ES LUIS VENTURA COMO PADRE

“Antoñito lo ve llegar y se le tira encima, lo besa. Tienen ese tipo de comunicación… Es un papá muy presente”, dijo Fabiana, sobre el cariñoso vínculo de su hijo con Ventura.

Con humor, Fabiana recordó la especial manera en la que el periodista definió al pequeño: “Luis en un momento dijo que era un niño que irradiaba electricidad. Y yo dije ‘me lo hizo quedar como el pez anguila. No se le van a querer acercar porque da electricidad’”.