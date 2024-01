Muy enamorada, Fabiana Liuzzi le organizó a su pareja, Luis Ventura, un cumpleaños muy especial en su restaurante favorito, El Corralón, al que fueron a cenar con su hijo, Antonito, y sus mejores amigos, luego de unas inolvidables vacaciones juntos en Uruguay.

“La vida es hoy, aquí y ahora. Feliz cumple, te amamos, compañero de vida... Mi amor, familia”, le dedicó Fabi a Luis en su Instagram, al pie de un video muy lindo que lo muestra soplando las velitas y recibiendo el regalo que ella le hizo con sus propias manos.

También, Fabiana posteó un video que recopila los momentos más felices vividos con Luis en este último tiempo, remarcando lo agradecida que se siente por este sólido romance. “Feliz cumple, mi amor... Cuántos años pasaron... Te amamos”, le dedicó, muy dulce. ¡Feliz cumple, Luis!

LUIS VENTURA CONTÓ CUÁL ES SU RELACIÓN CON FABIANA LIUZZI

“Con todo respeto, si querés no me respondés”, empezó diciendo Estefi y el periodista se quejó. “Otra puñalada. Cuando vienen con el ‘con todo el respeto’. ¡Por supuesto que si vos no me respetás no voy a estar haciendo una nota!”, lanzó, filoso.

“No te calentés”, le pidió con humor la bailarina. “¿Tienen sexo? ¿Es mucho lo que pregunté?”, lanzó, a quemarropa y el conductor de Secretos verdaderos prefirió jugar el misterio.

“Yo voy a decir una cosa. Creo que todos los seres humanos tienen sexo”, aseveró. “Imaginate que yo no voy a estar flameando situaciones que son mías e íntimas. Elijo no responder”, concluyó.