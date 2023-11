En Mañanísima estuvo Luis Ventura para contar las últimas novedades y polémicas sobre el Martín Fierro de la Moda. Sin embargo, las preguntas terminaron sobre su vínculo con Fabiana Liuzzi, la mamá de Antoñito, su hijo menor,… ¡y Estefi Berardi fue con todo!

Estefi: “¿Tienen sexo? ¿Es mucho lo que pregunté?”.

“¿Podríamos decir que estás en una relación sin etiquetas con la mamá de tu hijo?”, indagó primero Lucas Bertero. “Estoy en familia”, fue la breve respuesta del periodista en el ciclo de Carmen Barbieri.

“Siempre estuve enamorado de mi familia. Yo soy un tipo muy familiero y muy amiguero”, aseguró, pero la panelista del ciclo fue más allá.

Foto: Web Por: Ivan Basso

LUIS VENTURA CONTÓ CUÁL ES SU RELACIÓN CON FABIANA LIUZZI

“Con todo respeto, si querés no me respondés”, empezó diciendo Estefi y el periodista se quejó. “Otra puñalada. Cuando vienen con el ‘con todo el respeto’. ¡Por supuesto que si vos no me respetás no voy a estar haciendo una nota!”, lanzó, filoso.

“No te calentés”, le pidió con humor la bailarina. “¿Tienen sexo? ¿Es mucho lo que pregunté?”, lanzó, a quemarropa y el conductor de Secretos verdaderos prefirió jugar el misterio.

“Yo voy a decir una cosa. Creo que todos los seres humanos tienen sexo”, aseveró. “Imaginate que yo no voy a estar flameando situaciones que son mías e íntimas. Elijo no responder”, concluyó.