A pocas semanas de haber confirmado su noviazgo con Luis Ventura, Fabiana Liuzzi, que es mamá de Antoñito con el conductor, hizo un tremendo descargo en Instagram. Cansada y enojada, apuntó contra los haters que critican con malicia este romance que avanza a paso firme.

Al pie de una foto familiar con su pareja y su hijo, tildó de “bichos rastreros” a los que hablan con malicia de su relación. “Hagan lo que hagan, digan lo que digan, nuestro amor les molesta a varios. Y el hostigamiento siempre está presente. Pero les tengo una mala noticia para esas minorías de personas malvadas, nuestro amor sobrevivió a todo y vamos por muchos años más de felicidad”, expresó, contundente.

Y siguió, muy picante: “A los que nos quieren separar, gracias porque nos fortalece, a los que hablan de blanquear, tomen un poco de lavandina; no hay más ciego que el que no quiere ver. Los que hablan de karma, que les rebote porque mi hijo y yo no rompimos nada. Bichos rastreros, hablen de sus vidas”.

FABIANA LIUZZI LES AGRADECIÓ A LOS QUE ESTÁN FELICES POR SU NOVIAZGO CON LUIS VENTURA

Antes de cerrar, Fabiana les agradeció a los que, a diferencia de los haters, sí vaticinan un futuro feliz para esta pareja.

“Y gracias a la mayoría de gente, que sí están felices de nuestro amor y de la hermosa familia que formamos. DIOS LOS BENDIGA, COMO A MÍ”, cerró, con ternura.