La estrella pop en ascenso Freya Skye anunció su primera presentación en Argentina. La cantante británica se presentará el 25 de enero de 2027 en C Art Media, como parte de su nueva gira por Sudamérica. Las entradas saldrán a la venta el 22 de septiembre a las 10 a través de Passline.

Freya Skye atraviesa un momento clave de su carrera. Este miércoles 16 de septiembre lanzó “Bad Taste”, su nuevo sencillo, y pocos días después comenzará su gira Stars Align Tour por Estados Unidos. En medio de este crecimiento internacional, la artista confirmó que también llegará por primera vez a Buenos Aires.

Freya Skye se presentará en Buenos Aires en enero de 2027

El show en Argentina será el 25 de enero de 2027 en C Art Media y formará parte de la gira sudamericana que llevará a Freya Skye por distintos países de la región.

El recorrido comenzará el 21 de enero en Bogotá, Colombia, continuará el 23 de enero en Santiago de Chile y tendrá su escala argentina el 25. Después, la cantante viajará a Brasil para presentarse el 27 de enero en San Pablo.

Las entradas para el concierto de Buenos Aires estarán disponibles desde el martes 22 de septiembre a las 10, a través de Passline.

Freya Skye lanzó su nuevo tema “Bad Taste”

El anuncio de su llegada a la Argentina coincidió con el lanzamiento de “Bad Taste”, una canción que Freya Skye ya había presentado en vivo antes de grabar su versión oficial de estudio.

El tema debutó durante uno de sus primeros shows principales, en una presentación acústica en Nueva York, y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de sus seguidores durante las primeras etapas de la Stars Align Tour.

Ahora, la artista se prepara para presentar también el videoclip oficial de “Bad Taste”, cuyo estreno está previsto para este 17 de septiembre.

Además, el 18 de septiembre llegará a las tiendas el vinilo de 7 pulgadas del sencillo, sumando un nuevo lanzamiento a una semana especialmente importante para la cantante.

Una artista pop que crece a nivel internacional

Freya Skye viene consolidando su carrera a nivel global y, según datos difundidos por su equipo de prensa, ya acumula más de 2.800 millones de reproducciones de su música y supera los 5 millones de seguidores en redes sociales.

Durante 2026 también consiguió uno de sus mayores éxitos con “Silent treatment”, canción que ingresó al Top 10 de la lista Top 40 Pop Radio Chart de Mediabase.

La artista también logró ampliar su presencia en mercados como Reino Unido y Australia, con difusión en emisoras y plataformas de esos países.

Con su llegada a Sudamérica, Freya Skye sumará una nueva etapa a su crecimiento internacional y tendrá en Buenos Aires una de las paradas de su próxima gira.

Freya Skye en Buenos Aires: todos los datos

Fecha: 25 de enero de 2027

Lugar: C Art Media, Buenos Aires

Entradas: desde el 22 de septiembre a las 10

Dónde comprar: Passline

Nuevo sencillo: “Bad Taste”

Gira: Stars Align Tour y recorrido por Sudamérica