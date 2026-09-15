Fabiana Medrano, semifinalista de Es Mi Sueño, acaba de presentar un nuevo videoclip. La artista atraviesa una etapa de crecimiento profesional después de haber retomado los escenarios y de sumar experiencias tanto en la Argentina como en distintos destinos internacionales.

La cantante recientemente llevó su música hasta Grecia, donde fue convocada para presentarse en la tradicional Trattoria Isabella, en Akrata. Allí interpretó tangos, baladas y clásicos argentinos e hispanos frente a turistas de diferentes países y consiguió una respuesta que, según contó, superó sus expectativas.

Fabiana Medrano (Foto: Prensa)

La experiencia en el Mediterráneo tuvo un fuerte impacto para Medrano. A pesar de las diferencias idiomáticas, sus interpretaciones lograron emocionar al público europeo, al punto de provocar ovaciones y lágrimas entre personas que no necesariamente comprendían las letras de las canciones. “Muchos terminaban emocionados sin entender una sola palabra de las canciones. Ahí comprendí que la música realmente no necesita traducción”, expresó la artista.

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FABIANA MEDRANO, UNA ARTISTA QUE BUSCA CRUZAR FRONTERAS

Después de permanecer seis años alejada de los escenarios profesionales, Fabiana decidió volver a apostar por la música. Desde entonces, su carrera comenzó a tomar un nuevo impulso y sumó presentaciones en Chile, Uruguay, España y Grecia, además de distintos escenarios argentinos.

Su propuesta se caracteriza por la sensibilidad, la potencia vocal y el vínculo cercano con el público. En paralelo con su actividad musical, Medrano también se desempeña como columnista de Descaradas, streaming en el que comparte entrevistas, experiencias, música, gastronomía y contenidos relacionados con el mundo artístico.

Ahora, la artista suma este nuevo videoclip a una etapa profesional que encuentra en plena expansión. El lanzamiento audiovisual se incorpora a sus próximos proyectos musicales, mientras continúa trabajando en nuevas producciones que combinarán canción melódica, tango y pop latino, y prepara una gira internacional por Uruguay y Chile.

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