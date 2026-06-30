Los perfumes dejaron de ocupar un lugar secundario dentro de la rutina de belleza para convertirse en una verdadera declaración de estilo. En los últimos meses, las búsquedas vinculadas a fragancias con personalidad crecieron junto con una tendencia clara: aromas intensos, envolventes y con acordes gourmand que buscan dejar una impresión duradera.

Ese fue precisamente el eje de un exclusivo encuentro realizado en el piso 32 del Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero, donde figuras como Cande Ruggeri y Majo Martino, junto a referentes del universo beauty y lifestyle, participaron de la presentación de una nueva fragancia femenina.

Lejos de las composiciones excesivamente frescas o florales que dominaron durante años, las nuevas tendencias apuntan hacia perfumes que combinan dulzura, calidez y notas amaderadas para construir aromas más personales y memorables.

Cande Ruggeri. Foto. prensa

Majo Martino. Foto: prensa

Cande Ruggeri. Foto. prensa

Majo Martino. Foto: prensa

En esa línea aparece Aura, la nueva creación de Paula Cahen D’Anvers que toma como inspiración la idea de que cada persona deja una huella propia incluso antes de hablar. La fragancia pertenece a la familia oriental gourmand amaderada, una de las más buscadas por quienes prefieren perfumes con mayor permanencia y carácter.

La tendencia que domina el universo de los perfumes

Durante 2026, las composiciones gourmand evolucionaron. Ya no se trata únicamente de perfumes dulces, sino de fórmulas que equilibran ingredientes cálidos con notas cítricas y florales para lograr fragancias sofisticadas.

En el caso de Aura, la apertura combina naranja, bergamota y frutas acuáticas, mientras que el corazón incorpora miel, gardenia, leche y heliotropo. El fondo, compuesto por maltol, ámbar seco y patchouli, aporta profundidad y una estela persistente.

Esta combinación responde a una tendencia cada vez más visible: elegir perfumes que acompañen la personalidad y generen una identidad olfativa propia, más allá de las modas pasajeras.

Un lanzamiento con vista a Puerto Madero

El evento de presentación reunió a referentes del mundo de la moda, la belleza y las redes sociales en uno de los espacios con mejores vistas de la ciudad, ubicado en el piso 32 del Alvear Icon Hotel.

Entre las asistentes estuvieron Cande Ruggeri y Majo Martino, quienes compartieron la experiencia junto a creadoras de contenido especializadas en beauty, maquillaje y lifestyle, en una jornada donde las fragancias fueron las grandes protagonistas.

Foto: prensa

Más allá del lanzamiento puntual, el encuentro reflejó cómo el universo de la perfumería continúa ganando espacio dentro de las tendencias de moda y belleza, consolidando al perfume como uno de los accesorios más personales del guardarropa.