La Academia Latina de la Grabación anunció a los artistas que serán distinguidos con los Premios Especiales 2026, uno de los reconocimientos más importantes que entrega la institución fuera de la ceremonia principal de los Latin Grammy.

En esta edición, Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibirán el Premio a la Excelencia Musical, mientras que el compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo por su enorme aporte a la música latina.

La ceremonia se realizará el próximo 9 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana Latin Grammy.

Quiénes recibirán el Premio a la Excelencia Musical 2026

Cada año, la Academia Latina de la Grabación reconoce a artistas cuya trayectoria dejó una huella profunda en la música latina.

En 2026, los elegidos representan distintos géneros, generaciones y países, pero comparten un mismo denominador: una carrera marcada por la innovación y la influencia cultural.

Entre los homenajeados aparecen la cantante hispano-mexicana Alaska, figura clave del pop y la movida madrileña; el cubano Francisco Céspedes, referente de la canción romántica; la mexicana Lila Downs, una de las voces más importantes de la música tradicional contemporánea; la brasileña Daniela Mercury, pionera del axé; y el dominicano Chichí Peralta, reconocido por fusionar ritmos caribeños con sonidos modernos.

Foto: prensa

Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo

Además del reconocimiento a los intérpretes, la Academia distinguirá al compositor panameño Omar Alfanno.

Autor de clásicos como El gran varón, A puro dolor, Y hubo alguien y Amores como el nuestro, Alfanno escribió canciones que fueron interpretadas por artistas como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera y Shakira.

Su obra es considerada una de las más influyentes de la música tropical y romántica de las últimas décadas.

Un reconocimiento a toda una trayectoria

El Premio a la Excelencia Musical distingue a artistas que realizaron aportes creativos de extraordinario valor para la música latina a lo largo de sus carreras.

Por su parte, el Premio del Consejo Directivo reconoce contribuciones excepcionales al desarrollo de la industria musical, incluso cuando esas contribuciones no provienen exclusivamente de la interpretación artística.

Ambas distinciones son otorgadas por votación del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación.

También habrá un reconocimiento a la educación musical

Por segundo año consecutivo, la ceremonia incluirá además la entrega del Premio al Educador de Música Latina.

El reconocimiento busca destacar a docentes que incorporan la música latina en sus programas educativos y generan un impacto significativo en sus comunidades.

Como parte del premio, la escuela del ganador recibirá una donación de instrumentos musicales valuada en 10.000 dólares para fortalecer su programa artístico.

Un homenaje a artistas que marcaron generaciones

Con trayectorias que abarcan desde el pop y el rock hasta la música regional mexicana, el bolero, la salsa, el axé y los ritmos caribeños, los homenajeados de este año representan buena parte de la historia reciente de la música latinoamericana.

La ceremonia de los Premios Especiales volverá a convertirse así en uno de los momentos más emotivos de la Semana Latin Grammy, al reconocer a figuras cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas.