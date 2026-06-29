Algunas canciones nacen de una melodía. Otras, de una historia imposible de olvidar. Ese es el caso de “37° 48′ S, 144° 57′ E”, el nuevo lanzamiento de Dease, un tema que convierte una ruptura amorosa en una experiencia musical cargada de simbolismo, emoción y paisajes electrónicos.

La canción es el segundo adelanto de PURO, el próximo EP del proyecto liderado por Francisco Baccega, una obra conceptual integrada por tres canciones que exploran el amor, la distancia y la dificultad de dejar ir a alguien.

Qué significa el nombre de “37° 48′ S, 144° 57′ E”

El título puede parecer un enigma, pero encierra el corazón de toda la historia.

Las coordenadas corresponden a la ubicación exacta de Melbourne, Australia, ciudad a la que emigró una expareja del músico en mayo de 2024.

A partir de ese hecho, Baccega comenzó a escribir un poema que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una canción de más de seis minutos, atravesada por la ausencia, el recuerdo y la necesidad de encontrar sentido en la distancia.

DEASE. Foto: prensa

La letra conserva ese origen literario y propone un recorrido profundamente íntimo, donde cada imagen funciona como una metáfora del duelo emocional.

Un electropop lleno de símbolos y sonidos inesperados

Lejos de apoyarse únicamente en la melodía, Dease construye una experiencia sonora repleta de detalles conceptuales.

En la producción aparecen recursos poco convencionales, como samples de cuchillos de cocina, utilizados para representar el filo de los pensamientos intrusivos, y el sonido de un vidrio rompiéndose, una metáfora del quiebre emocional y del corazón partido.

"Toda canción es un poema, pero siempre quise escribir una canción que, en esencia, fuera un poema por el cual yo tuviera que apostar. Muchas veces el dolor es el encargado de animar esas apuestas“, explicó el artista sobre el origen del tema.

“PURO”, el EP que nació del desamor

Aunque inicialmente no estaba en sus planes, PURO comenzó a tomar forma después de una ruptura sentimental ocurrida en febrero de 2025.

La experiencia derivó en tres canciones que aparecieron de manera espontánea y terminaron conformando un relato íntimo sobre el duelo, el amor y la aceptación.

Incluso la decisión de nombrar cada track con números, coordenadas y símbolos responde a esa búsqueda artística: cada título funciona como una clave que invita al oyente a descubrir una historia oculta detrás de cada canción.

DEASE. Foto: prensa

"En un principio me resistí mucho a escribir estas canciones porque escribir puede ser también una forma de decir adiós. Y cuando, pese al daño, todavía amás, no querés decir adiós; no querés sepultar“, confesó Baccega.

El EP fue grabado entre distintas sesiones realizadas en Rompahonic Studios, la casa de Juan Romero y Sofa Estudio. Mientras que el primer y el último tema fueron producidos por el propio artista, “37° 48′ S, 144° 57′ E” contó con la producción de Tiziano Brambilla.

Quién es Dease

Detrás de Dease está Francisco Baccega, compositor, productor y letrista que desde 2022 desarrolla un proyecto donde confluyen el pop, la electrónica y una fuerte impronta poética.

Antes de iniciar su carrera solista integró la banda Polen, y desde entonces publicó el álbum ANFIS | BENA, el EP La Flor Azul y el sencillo Oda a la Inmortalidad, consolidando una propuesta artística que privilegia los conceptos por encima de las fórmulas.

Su recorrido incluye presentaciones en escenarios como Niceto Humboldt, Café Berlín, Makena, Artlab y El Emergente, además de compartir cartel con artistas como Benito Cerati, Sergio Rotman, Winona Riders y Mimi Maura.

En 2023 fue destacado por Rolling Stone como uno de los artistas emergentes a seguir y comenzó a ser conocido como “el Bowie del subterráneo argentino”, luego de viralizarse interpretando canciones de David Bowie en el subte porteño.

Con PURO, Dease profundiza una identidad artística donde la vulnerabilidad se transforma en poesía y las heridas encuentran una nueva forma de ser contadas a través de la música.

Además del lanzamiento del single, el artista presentará oficialmente el EP el próximo 9 de julio en Liverpool Club, en un show donde llevará al escenario el universo conceptual que atraviesa toda la obra.