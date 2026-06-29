La espera terminó para los fanáticos del rock. Después de varios años sin presentarse en el país, Def Leppard confirmó su regreso a la Argentina con un show que promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales de 2026.

La legendaria banda británica se presentará el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena, como parte de su nueva gira por Sudamérica y México. La cita tendrá un atractivo extra: los estadounidenses Extreme serán los invitados especiales de una noche que reunirá a dos nombres fundamentales del hard rock internacional.

Con más de 40 años de trayectoria, más de 110 millones de discos vendidos y una colección de clásicos que marcaron a varias generaciones, Def Leppard continúa demostrando por qué sigue siendo una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen, la formación británica llegará a Buenos Aires con un repertorio que incluirá himnos como Pour Some Sugar On Me, Rock Of Ages, Animal, Love Bites y Foolin’, entre muchas otras canciones que definieron una época.

Def Leppard vuelve a la Argentina. Foto: prensa

El esperado regreso de Def Leppard a la Argentina

La visita marcará el regreso del grupo a Sudamérica tras la exitosa gira que realizó en 2023 junto a Mötley Crüe, una serie de conciertos que agotó entradas en distintas ciudades del mundo y convocó a más de 2,1 millones de espectadores en 27 países.

Sin embargo, la banda no llega únicamente impulsada por la nostalgia. En los últimos años mantuvo una intensa actividad artística con el lanzamiento de Diamond Star Halos, su duodécimo álbum de estudio, y posteriormente Drastic Symphonies, un ambicioso proyecto grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra que volvió a posicionarlos entre los discos más destacados de las listas internacionales.

Una banda que sigue haciendo historia

Lejos de bajar el ritmo, Def Leppard continúa encabezando festivales y realizando giras multitudinarias alrededor del mundo. Para finales de 2026, la banda habrá superado los cinco millones de entradas vendidas desde el inicio de su tour de estadios en 2022, consolidando una vigencia que pocas agrupaciones de su generación pueden igualar.

Su más reciente lanzamiento, Just Like 73, grabado junto al reconocido guitarrista Tom Morello, también logró una excelente recepción y alcanzó el primer puesto del ranking Mediabase Classic Rock.

Extreme, el invitado especial de la noche

El concierto también contará con la participación de Extreme, la banda estadounidense liderada por Gary Cherone y Nuno Bettencourt, responsables de éxitos como More Than Words y Hole Hearted. Su presencia convierte al espectáculo en una verdadera celebración del rock de los años 80 y 90.

Un show pensado para varias generaciones

Con una producción de gran escala, un repertorio repleto de clásicos y dos bandas históricas compartiendo escenario, el recital del 5 de noviembre aparece como una de las fechas internacionales más importantes del calendario musical argentino.

Para los seguidores de toda la vida será la oportunidad de volver a escuchar en vivo algunas de las canciones más emblemáticas del género, mientras que las nuevas generaciones podrán descubrir por qué Def Leppard sigue siendo una referencia ineludible del rock mundial más de cuatro décadas después de su debut.