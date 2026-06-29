La escena independiente argentina suma un nuevo lanzamiento. Marchitorial presentó Loosh!, su segundo álbum de estudio, un trabajo que profundiza la identidad sonora de la banda marplatense y propone un recorrido por emociones como la incertidumbre, la nostalgia, la frustración y la esperanza.

Editado por Casa del Puente Discos, el álbum reúne diez canciones que reflejan las preguntas que atraviesan a una generación: el paso del tiempo, la búsqueda de un lugar propio, el desgaste cotidiano y la necesidad de seguir adelante incluso cuando las respuestas todavía no aparecen.

Cómo es “Loosh!”, el nuevo disco de Marchitorial

A diferencia de un álbum conceptual tradicional, Loosh! construye un universo emocional donde las canciones dialogan entre sí a partir de distintas sensaciones y estados de ánimo.

Las letras ponen el foco en personajes que observan más de lo que participan, finales que parecen inevitables, tiempos marcados por la incertidumbre y una mirada íntima sobre las contradicciones de la vida cotidiana.

Marchitorial. Foto: prensa

Uno de los recursos que atraviesa gran parte del disco es la repetición. Lejos de utilizarse como una fórmula, aparece como una herramienta narrativa para profundizar ideas, emociones y dudas, permitiendo que cada frase adquiera nuevos significados a medida que avanza cada canción.

Un trabajo colectivo que potencia el sonido de la banda

El proceso de grabación, producción y mezcla se desarrolló en Mar del Plata y contó con el trabajo conjunto de Santiago Herrera y Luciano Trabatto, cantante y guitarrista de Ileso, quienes acompañaron a Marchitorial durante todo el proyecto.

Además de participar en la producción y la mezcla, Trabatto también aportó guitarras y órganos en distintas canciones, colaborando en la construcción del sonido que caracteriza a este segundo trabajo de estudio.

Una banda que sigue creciendo dentro del indie argentino

Marchitorial está integrada por Pedro Jones, Brian Ostiz, Bautista Fronchkowsky, Paula Herrera y Juan Ignacio Kretschmann, músicos que forman parte de la nueva generación de bandas surgidas en Mar del Plata.

Su propuesta combina influencias del rock alternativo, el surf rock y el indie rock, mientras que sus composiciones abordan temas como el crecimiento, la soledad, el desamor y las emociones que atraviesan la adultez joven.

Tras el lanzamiento de Penpal, su álbum debut editado en 2024, el grupo apuesta ahora por un trabajo más maduro y reflexivo, consolidando una identidad artística que encuentra en las preguntas, más que en las certezas, su principal forma de expresión.

Con Loosh!, Marchitorial reafirma su lugar dentro de la escena independiente argentina y suma un nuevo capítulo a una carrera que continúa creciendo de la mano de un sonido cada vez más personal.