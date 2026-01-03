La fama que llega de la mano de Gran Hermano puede abrir muchas puertas, pero también dejar marcas profundas. Así lo relató Romina Uhrig, quien habló con total sinceridad sobre el difícil momento personal que atravesó tras salir de la casa más famosa del país y enfrentarse de lleno a la exposición mediática.

Si bien hoy logró consolidarse en los medios y es una de las exjugadoras que encontró su lugar en distintos programas, Romina reconoció que el después del reality fue mucho más complejo de lo que imaginaba.

En una charla para Se Picó, la ex Gran Hermano admitió: “Estuve en un momento mal de mi vida e hice cosas que claramente no estaban bien”. Y profundizó: “Esperaba los fines de semana para salir y al otro día estaba muy mal”, dejando entrever una etapa marcada por el descontrol y el dolor emocional.

Crédito: X

EL DRAMA DE ROMINA UHRIG CON LAS DROGAS

Más tarde, en diálogo con Infama, Uhrig amplió su testimonio y explicó cómo ese estado la llevó a caer en las adicciones. “Fue un momento de caída, de mucho dolor, también puedo decir que creo que el dolor me llevó a hacer cosas”, expresó. En ese contexto, reveló que la separación de sus hijas durante los días que estaban con su padre fue un detonante clave: “Cuando las nenas se iban con su papá yo no me podía quedar en mi casa, me tenía que ir porque me quedaba llorando muy mal”.

Según relató, el impacto de todo lo que se dijo sobre ella en los medios tuvo consecuencias profundas. “Todo lo que se dijo de mí tuvo consecuencias muy graves, me hizo meterme en la noche”, confesó. Incluso señaló la influencia negativa de una persona del ambiente: “Fui muy frágil con una persona puntual del medio, que me convidó algo que me dio un momento de alegría, que no quería que se terminara más”.

Romina no esquivó el tema y habló con crudeza sobre el consumo: “Empecé a consumir pastillas y no quería salir si no tenía eso”. Y agregó una reflexión que dejó en evidencia el vacío posterior: “Te llevaba a la felicidad, después te queda el vacío”. Finalmente, contó que atravesó un cuadro de depresión y ataques de pánico, situación que la llevó a buscar ayuda profesional. Gracias al acompañamiento de un psiquiatra, logró salir adelante y hoy se muestra más consciente y fortalecida tras haber tocado fondo.