La locuacidad de Yanina Latorre le ganó un nuevo problema judicial, ya que Romina Uhrig decidió seguir el ejemplo de la China Suárez para enfrentar a la panelista de LAM en la Justicia.

“Tomé esa decisión porque me cansé, lo único que puedo decir es que me cansé de que me difamen”, confirmó la ex Gran Hermano 2022.

Luego justificó su drástica determinación tras haber sido señalada como corrupta tras su matrimonio con el exintendente de Moreno Walter Festa, y por los dos años que ejerció como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Me daño un montón en lo laboral, quieras o no. Recibí muchos mensajes porque hay mucha gente que le cree. Yo sé la persona que soy, yo sé lo que tengo, sé todo lo que pasé”, argumentó.

La causa de Romina Uhrig contra Yanina Latorre

Más tarde, comentó que muchos abogados no querían defenderla y se quejó de Yanina: “Creo que ya es una maldad muy grande y me cansé. Realmente me cansé”.

Romina Uhrig.

“Son cosas tremendas, muy fuertes, muy feas, entonces dije ‘basta, ya está’, ¿por qué me tengo que estar bancando todo esto? Si yo laburo, hago mi vida, no molesto a nadie", enfatizó.

Ahí razonó: “Si vos me preguntás por qué tanto odio y bronca va a ser una persona, a una mujer, no lo sé. Yo tengo una hija que escucha todas esas cosas, que tiene 14 años, que hablen de mí así, de esa forma”.

“Le presenté mi recibo del sueldo, pero en LAM nunca nunca lo pasaron. También presenté la renuncia antes de entrar a Gran Hermano y decían que yo seguía trabajando, nunca la pasaron. Entonces ya es algo personal, no me preguntes por qué tanto di bronca. Siento ensañamiento”, cerró Romina Uhrig contra Yanina Latorre.