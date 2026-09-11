Netflix presentó el tráiler oficial de Mis muertos tristes, la nueva miniserie de terror dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y basada en el universo literario de la escritora argentina Mariana Enriquez. La producción tendrá cuatro episodios y llegará a la plataforma de streaming el 24 de septiembre, después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La historia está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. La serie toma elementos de diferentes relatos de Enriquez, entre ellos “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”, para construir una historia en la que los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos comienzan a desaparecer.

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DE QUÉ TRATA MIS MUERTOS TRISTES, LA NUEVA SERIE DE NETFLIX

Mis muertos tristes sigue a Ema, una médica recién jubilada que tiene una particular capacidad: puede ver a los muertos. Mientras intenta atravesar el duelo por la muerte de su madre y resolver algunas cuentas pendientes de su propia vida, la llegada de su sobrina Julie modifica por completo su rutina.

Al mismo tiempo, el asesinato de tres adolescentes sacude a Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia y el abandono. A partir de estos acontecimientos comienza a desarrollarse un extraño fenómeno: los muertos empiezan a hacerse presentes y aquello que durante años fue una carga exclusivamente para Ema comienza a extenderse por toda la comunidad.

Imagen de Mis muertos tristes (Foto: cortesía de Netflix)

La miniserie propone así una historia de terror atravesada por problemáticas sociales y familiares, en la que los fantasmas no son la única amenaza. El propio Pablo Larraín explicó que la producción aborda una ciudad y una realidad marcada por la pobreza, la violencia y el abandono, y sostuvo que el verdadero terror de la historia se encuentra en aquello que forma parte de la vida cotidiana.

Imagen de Mis muertos tristes (Foto: cortesía de Netflix)

Mis muertos tristes tendrá su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial del 74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de desembarcar en Netflix el 24 de septiembre. Con cuatro episodios, la producción combina el terror sobrenatural con el universo narrativo de Mariana Enriquez y la mirada cinematográfica de Larraín.

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