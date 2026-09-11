Avatar: Los Siete Refugios ya tiene fecha de estreno y presentó el tráiler de su primera temporada. La nueva serie animada está ambientada en el universo de Avatar y fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, responsables de Avatar: La leyenda de Aang. La producción llegará a Paramount+ a nivel mundial en octubre y contará con 13 episodios.

Avatar: Los Siete Refugios se estrenará mundialmente en Paramount+ el viernes 9 de octubre, con sus tres primeros episodios. La plataforma continuará con un lanzamiento semanal dividido en diferentes tandas.

Los episodios 4, 5 y 6 estarán disponibles el 16 de octubre; los capítulos 7, 8 y 9 llegarán el 23 de octubre; mientras que los cuatro episodios restantes, del 10 al 13, se estrenarán el 30 de octubre. La segunda temporada, denominada Libro 2, llegará posteriormente, aunque todavía no tiene una fecha confirmada.

La historia de Avatar: Los Siete Refugios transcurre en un mundo devastado por un enorme cataclismo. Allí, los últimos bastiones de la civilización sobreviven en los llamados Siete Refugios, que se encuentran amenazados por diferentes peligros.

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AVATAR: LOS SIETE REFUGIOS: QUIÉN ES PAVI, LA NUEVA AVATAR DESPUÉS DE KORRA

La protagonista es Pavi, una joven Maestra Tierra que descubre que es el nuevo Avatar después de Korra. Sin embargo, en esta nueva y peligrosa era, ser el Avatar no significa ser considerada una salvadora: para muchos, Pavi es vista como la responsable de la destrucción de la humanidad.

Después de descubrir sus poderes y su verdadera identidad, Pavi deberá enfrentarse a una situación completamente diferente a la que atravesaron sus predecesores. Tanto los enemigos humanos como los espirituales la perseguirán mientras intenta comprender qué ocurrió con el mundo en el que vive.

Póster de Avatar: Los Siete Refugios (Foto: gentileza Paramount+)

En su aventura estará acompañada por Nisha, su hermana gemela, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. Juntas deberán investigar sus misteriosos orígenes y encontrar una manera de proteger los Siete Refugios antes de que los últimos espacios habitables de la civilización desaparezcan.

QUIÉNES SON LOS PERSONAJES Y LAS VOCES DE AVATAR: LOS SIETE REFUGIOS

El elenco de voces de Avatar: Los Siete Refugios está encabezado por Saheli Khan, quien interpreta a Pavi, y Aishu Devan, que presta su voz a Nisha. También participan Akshay Khanna como Karthik, Major Curda como Jae, Sakina Jaffrey como Agam, Darren Barnet como Daemin y Dianne Doan como Zi.

Además, Dee Bradley Baker interpreta a Geet y Ruhi. La nueva producción busca así continuar la tradición de la franquicia, que combina aventura, fantasía, acción y una mitología propia alrededor de los diferentes Avatares.

Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko son los co-creadores y productores ejecutivos de Avatar: Los Siete Refugios. Ambos estuvieron detrás de Avatar: La leyenda de Aang, una de las series animadas más reconocidas de las últimas décadas.

La producción también cuenta con Ethan Spaulding como productor ejecutivo y Sehaj Sethi como coproductor ejecutivo. La serie es producida por Avatar Studios y Nickelodeon Animation Studios y continuará expandiendo el universo de la franquicia con una nueva generación de personajes y una historia posterior a la era de Korra.

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