American Horror Story: 13 ya tiene fecha de estreno y presentó su primer tráiler. La nueva entrega de la exitosa antología de FX llegará exclusivamente a Disney+ en Latinoamérica y contará con 13 episodios de media hora. La temporada número 13 tendrá además un detalle especial: su capítulo final se estrenará el 30 de octubre, en la previa de Halloween.

La decimotercera temporada de American Horror Story se estrenará el jueves 24 de septiembre a las 22:00, exclusivamente por Disney+ en Latinoamérica. La plataforma lanzará inicialmente los primeros tres episodios de AHS: 13.

A partir de entonces, se estrenará un nuevo episodio cada viernes, hasta llegar al capítulo número 13, que podrá verse el 30 de octubre, justo antes de Halloween. De esta manera, la serie cerrará su nueva temporada en una fecha especialmente relacionada con el universo del terror.

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DE QUÉ TRATA AMERICAN HORROR STORY: 13

Por el momento, FX mantiene bajo reserva buena parte de los detalles de la trama de AHS: 13, en línea con el misterio que históricamente rodea a las nuevas temporadas de la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk.

La nueva entrega promete continuar con el espíritu de la antología, que a lo largo de los años exploró historias de casas embrujadas, aquelarres de brujas, hoteles malditos, espectáculos de fenómenos y escenarios apocalípticos. El tráiler anticipa nuevos horrores y también el regreso de figuras reconocidas por los seguidores de la franquicia.

Uno de los grandes atractivos de American Horror Story: 13 será su elenco. La nueva temporada contará con Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange.

El reparto también incluye a Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa y John Waters, entre otros.

AMERICAN HORROR STORY: 13: FECHA DE ESTRENO, TRÁILER, ELENCO Y TODOS LOS DETALLES

La decimotercera temporada de American Horror Story estará compuesta por 13 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. Los tres primeros capítulos estarán disponibles el día del estreno y posteriormente se incorporará un episodio nuevo cada viernes.

El último capítulo será el número 13 y llegará a Disney+ el 30 de octubre, una fecha elegida especialmente para coincidir con Halloween y cerrar la temporada en plena celebración del terror.

Desde su estreno en 2011, American Horror Story se convirtió en una de las franquicias más reconocidas de FX y recibió más de 700 nominaciones a los premios Emmy, además de acumular más de 700 millones de horas de reproducción a nivel mundial.

Creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, la serie se destacó por reinventarse en cada temporada y presentar nuevas historias, personajes y escenarios dentro del género de terror. Con AHS: 13, la franquicia busca continuar ese legado y volver a sorprender a su enorme comunidad de seguidores.

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