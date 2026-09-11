Tom Cruise volverá a la pantalla grande con DIGGER, la nueva película original del cineasta ganador del Óscar Alejandro G. Iñárritu. El film presenta al protagonista en el papel del hombre más poderoso del mundo, quien deberá embarcarse en una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo desató termine destruyéndolo todo.

La película reunirá a Cruise con un elenco de importantes figuras de Hollywood, entre ellas el ganador del Óscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Óscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Óscar Jesse Plemons. De esta manera, DIGGER se presenta como uno de los grandes proyectos cinematográficos de Iñárritu y marca el regreso del director a una historia original.

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Alejandro G. Iñárritu dirige DIGGER a partir de un guion escrito junto a los ganadores del Óscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, además de Sabina Berman. La historia fue desarrollada por Berman, Iñárritu y Jez Butterworth. El cineasta también produce la película junto con la nominada al Óscar Mary Parent y Tom Cruise, mientras que Joshua Grode se desempeña como productor ejecutivo.

El equipo técnico vuelve a reunir a Iñárritu con varios de sus colaboradores habituales. Entre ellos se encuentran el director de fotografía ganador del Óscar Emmanuel Lubezki, los editores Conor O’Neill y el ganador del Óscar Stephen Mirrione, y la diseñadora de vestuario nominada al Óscar Jacqueline West. También participan el diseñador de producción ganador del Óscar Dennis Gassner, el diseñador de producción Richard Johnson, el maquillador y peluquero ganador del Óscar Alessandro Bertolazzi, el especialista en maquillaje protésico ganador del Óscar Kazu Hiro, la directora de casting nominada al Óscar Francine Maisler y el compositor Cosmo Sheldrake.

Póster de Digger con Tom Cruise (Foto: cortesía Warner Bros. )

DIGGER fue rodada íntegramente en VistaVision y tendrá su estreno internacional a partir del 30 de septiembre de 2026. En Norteamérica llegará a los cines y salas IMAX el 2 de octubre de 2026. La película es una producción de Legendary Pictures presentada por Warner Bros. Pictures, que estará a cargo de su distribución.

Con Tom Cruise como protagonista y Alejandro G. Iñárritu detrás de cámaras, DIGGER apuesta por combinar una historia de supervivencia y desastre con el sello visual de uno de los directores más reconocidos del cine contemporáneo. El proyecto vuelve a poner al actor en el centro de una gran producción cinematográfica y suma un nuevo título a la filmografía de Iñárritu, ganador del Óscar por Birdman y The Revenant.

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