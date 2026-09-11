La guerra mediática entre Eliana Guercio y Laura Ubfal suma un nuevo capítulo. Este nuevo cruce se dio nuevamente en el debate en vivo de Gran Hermano: Generación Dorada y terminó con la intervención directa del conductor, Santiago del Moro.

Todo comenzó cuando Del Moro propuso cerrar el programa con un “piquito” entre ambas panelistas. Ante la negativa rotunda de Ubfal, Guercio la comparó con una de las participantes de esta edición del reality: “Es como Yipio”.

La respuesta de Ubfal no se hizo esperar y fue implacable: “Mirá no me hagas hablar Guercio, gordofóbica. Lo demostraste desde el primer día”. Esto desató la ira total de Guercio que la amenazó con llevarla a la Justicia.

Foto: Instagram (@elianaguercio12)

FEROZ CRUCE ENTRE ELIANA GUERCIO Y LAURA UBFAL

Lejos de quedarse callada, Eliana Guercio advirtió que llevará el conflicto a los tribunales. “Laurita, ahora sí te vas a tener que hacer cargo de lo que decís. Me venías provocando mucho, ahora lo vas a tener”, amenazo la esposa del arquero.

Si bien el vínculo entre ambas nunca fue bueno, la enemistad comenzó a escalar semanas atrás por un comentario sobre Yipio y Carmiña, dos participantes del reality. En aquella oportunidad, Guercio cuestionó el trato hacia la concursante uruguaya.

“Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan”, disparó la panelista de GH, lo que derivó en la inmediata reacción de Ubfal, quien la acusó de discriminar por el aspecto físico desde el inicio del certamen.

Feroz cruce entre Eliana Guercio y Laura Ubfal (Video: Telefe)

EL DESCARGO DE ELIANA GUERCIO EN X

“Me llamaron ‘gordofóbica’ en televisión. No dijeron que hice un comentario que consideraban desafortunado. No cuestionaron una frase. Me definieron a mí. Y no es lo mismo”, empezó diciendo Eliana Guercio en un descargo que compartió a través de su perfil de X. “Puedo equivocarme. Puedo expresarme mal”, siguió.

“Puedo elegir una palabra que no represente exactamente lo que quiero decir. Y, como cualquier persona, puedo aceptar una crítica cuando corresponde. Pero NO SOY GORDOFÓBICA”, aclaró la panelista. “Y me duele que alguien pueda colocarme semejante etiqueta públicamente, frente a una audiencia enorme, sin detenerse siquiera a mirar quién soy, qué he dicho y cómo me he comportado durante todos estos años”, agregó, dolida.

Más adelante, habló de su extensa trayectoria en los medios donde trabaja hace más de dos décadas y, si bien reconoció que tuvo muchas peleas mediáticas y palabras desafortunadas, volvió a dejar en claro que no es gordofóbica. “Si soy gordofóbica, busquen mi historia”, los desafió.

El descargo de Eliana Guercio en X (Foto: X @@ElianaGuercio)

“Busquen durante estos más de 20 años cuántas veces humillé a una persona por ser gorda. Busquen cuándo utilicé el peso de una mujer para degradarla. Busquen cuándo dije que una persona valía menos, era menos linda, menos capaz o merecía menos respeto por el tamaño de su cuerpo. BÚSQUENLO”, pidió.

“Porque yo también quise saber si existía ese historial que aparentemente justifica que hoy se me defina de esa manera. Y no lo encontré”, aseguró Eliana que luego admitió: “Lo que sí existe es una frase. Una frase en la que intenté hablar de algo completamente diferente: de la mirada del afuera, de cómo creo que muchas veces la sociedad juzga de manera distinta a las personas según su apariencia”.

“¿Me expresé mal? Es posible. ¿La frase pudo herir o molestar a alguien? También", comentó Guercio que agregó: “Y si alguien se sintió lastimado por mis palabras, puedo entenderlo y lamentarlo. Pero una cosa es responsabilizarme por cómo me expresé y otra muy distinta es aceptar que alguien decida quién soy. NO”.

Foto: Instagram (@elianaguercio12)

Más adelante, dejó en claro: “No voy a aceptar una etiqueta que no me representa. Porque llamar públicamente ‘gordofóbica’ a una persona es una acusación seria. Y las acusaciones serias deberían sostenerse con algo más que la interpretación de una frase. Si después de más de dos décadas de exposición pública el argumento para definir quién soy sigue siendo aquel mismo comentario, entonces quizás no estamos frente a un patrón de gordofobia. Quizás estamos frente a una frase desafortunada. Y esas dos cosas NO SON LO MISMO”.

Luego, hizo pedido a todos los comunicadores para que “revisen” sus palabras y aseguró: “No pretendo que nadie deje de criticarme. Después de tantos años en televisión sería absurdo. Lo único que exijo es algo mucho más sencillo: QUE ME JUZGUEN POR LO QUE DIJE. NO POR ALGO QUE DECIDIERON QUE SOY”.

Y cerró diciendo: “Puedo aceptar haberme equivocado con una frase. Lo que no voy a aceptar es que una frase equivocada se convierta en una mentira sobre quién soy”.