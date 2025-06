Las eternas discusiones que protagonizan los “analistas” de Gran Hermano sumó un nuevo episodio cuando dos de ellos decidieron blanquear un conflicto que trasciende la pantalla y se lanzaron todo tipo de escandalosas acusaciones.

En Infama, Laura Ubfal se quejó de que Eliana Guercio no sabe diferenciar “la tele de lo personal” y por eso no deja de “meterse con su vida”. La panelista del ciclo de América hizo referencia a una caída accidental que tuvo en el estudio de Gran Hermano que reinició un conflicto que viene… ¡del 2007!

“Ella dice que yo dije que me caí por su culpa”, señaló Ubfal. “Últimamente no saluda, pero el año pasado la hizo a llorar a Sol Pérez, y después pasó lo que pasó con Edith Hermida. Es una chica que tiene ciertos problemas con mucha gente. Yo no tengo problemas con ella”, aseguró Ubfal.

LAURA UBFAL Y ELIANA GUERCIO PROTAGONIZAN UNA FUERTE INTERNA EN GRAN HERMANO QUE TRASCENDIÓ LA PANTALLA

“¿Qué tiene que ver el juego con la vida persona? Es como si yo mezclara y me metiera con cosas de ustedes”, agregó Ubfal antes de que Marcela Tauro sacara al aire a Guercio. “Yo no le deseé que se hubiera caído ni nada así. Lo que pasó fue que ella dijo que se había caído por mi mala onda, porque le había hecho mal de ojos”, acusó la esposa de Chiquito Romero.

“Dos segundos antes de que yo le hable, le había dicho a Ceferino y a Sol Pérez que se vayan para su lado porque yo era mala onda”, agregó. “Yo le dije ‘si no te gusta lo que te voy a decir, cuidado con el escalón porque me vas a echar la culpa a mí de que te caíste’. Y cuando vos le deseás mala onda a alguien, te vuelve a vos”, aseguró Guercio.

“Yo no tengo necesidad de mentir, y he tenido mis problemas con Laura porque me faltó el respeto ante 35 puntos de rating”, recordó Ubfal, que remontó la pica entre ambas al Bailando 2007 cuando la periodista la chicaneaba por sus presentaciones. “No tengo más mejillas para poner. Mi relación con Laura está terminada, no hay más oportunidades. Después de 20 años me dijo ‘No entendiste el show’”, cerró.

