En medio del auge de las experiencias gastronómicas que buscan ir más allá del plato, un restaurante de Palermo prepara una noche dedicada a uno de los productos centrales de la cocina argentina: la carne. La propuesta combinará fuego, distintos cortes, territorio y vinos en un menú de siete pasos.

Cruz Godoy realizará el próximo miércoles 16 de septiembre una nueva edición de sus pop ups gastronómicos. Bajo el nombre “Carnes de Terruño”, el encuentro propone explorar la carne desde su origen y no solamente desde el momento en que llega a la parrilla.

La experiencia estará a cargo de Coni Moltedo, conocida como La Sommelier de Carnes, y Tute Gutiérrez, chef ejecutivo de Cruz Godoy. Juntos diseñaron un recorrido que busca poner en primer plano aspectos como la crianza del animal, el entorno y las características que adquiere cada carne de acuerdo con su procedencia.

Foto: prensa

Una experiencia de siete pasos alrededor de la carne

El menú estará compuesto por siete pasos, además de postre, y tendrá al fuego como uno de los protagonistas. La idea es recorrer diferentes preparaciones y técnicas para mostrar cómo un mismo producto puede abordarse desde distintas perspectivas.

Más que plantear una clásica cena de carnes, la propuesta busca contar una historia a través de los platos: desde el vínculo del animal con su territorio hasta las distintas formas en que el producto puede trabajarse en la cocina.

El encuentro forma parte de la serie de pop ups que Cruz Godoy viene desarrollando en Palermo, con encuentros especiales que reúnen a chefs y referentes de distintas áreas de la gastronomía.

El menú también tendrá maridaje de vinos

La experiencia estará acompañada por un maridaje de vinos diseñado especialmente para cada uno de los pasos. Ailen Ferreyra, sommelier de Cruz Godoy, será la encargada de seleccionar las etiquetas que acompañarán el recorrido.

Para esta ocasión, la propuesta contará con vinos de la línea Catena Appellation, de Bodega Catena, pensados para acompañar los diferentes sabores y preparaciones del menú.

El objetivo es que el vino funcione como parte de la experiencia y no simplemente como una bebida para acompañar la comida, en línea con una tendencia cada vez más presente en los restaurantes porteños: diseñar cenas en las que cocina y sommellerie se piensen de manera conjunta.

Cuándo es y cuánto cuesta la experiencia en Palermo

“Carnes de Terruño” se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 20:30, en Cruz Godoy, Palermo.

La experiencia tiene un valor de $80.000 por persona e incluye el menú de siete pasos, postre, bebida sin alcohol y maridaje de vinos.

Los cupos son limitados y las reservas se realizan mediante mensaje directo a la cuenta de Instagram de Cruz Godoy.

La propuesta se suma así a la agenda de experiencias gastronómicas de Buenos Aires que tienen al producto y a las técnicas de cocina como punto de partida, pero que buscan convertir la cena en una experiencia más amplia, con una narrativa que incluye territorio, fuego y vino.