La televisión estadounidense está de luto por la muerte de Dennis Haskins, el actor que se hizo mundialmente conocido por interpretar al director Richard Belding en la recordada serie juvenil Saved by the Bell (Salvado por la campana). El artista tenía 75 años y falleció este lunes 28 de septiembre, según confirmó WTVC NewsChannel 9, de Chattanooga, Tennessee.

La noticia fue comunicada por un amigo y cuidador del actor, de acuerdo con el medio local. Por el momento no se informó la causa de su muerte, por lo que cualquier versión al respecto no fue confirmada oficialmente. Haskins había nacido el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga y mantuvo un fuerte vínculo con su ciudad natal durante toda su vida.

Dennis Haskins (Foto: Facebook Dennis Haskins)

Su personaje de Richard Belding, el estricto pero entrañable director de Bayside High, quedó para siempre asociado a una generación que creció con las aventuras de Zack Morris, Kelly Kapowski, A.C. Slater, Jessie Spano, Lisa Turtle y Screech. Una de sus frases más recordadas era el grito de “¡Morris!”, dirigido al protagonista cada vez que sus travesuras lo llevaban al límite.

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DENNIS HASKINS: ADIÓS AL SEÑOR BELDING QUE ACOMPAÑÓ A TODA UNA GENERACIÓN

Haskins interpretó por primera vez a Belding en Good Morning, Miss Bliss, la serie de Disney Channel que se estrenó en 1988. Al año siguiente, el programa fue reformulado como Saved by the Bell y pasó a NBC, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos juveniles de la televisión de los años ’90. Haskins fue el principal adulto del elenco y continuó ligado al personaje durante la posterior Saved by the Bell: The New Class.

Después de su paso por Bayside High, el actor continuó trabajando en televisión y cine. Entre sus participaciones posteriores aparecen series como It’s Always Sunny in Philadelphia y The West Wing, además de la película Pueblo chico, pistola grande (A Million Ways to Die in the West, 2014). Su trayectoria también estuvo vinculada durante años con la Universidad de Tennessee en Chattanooga, donde participó de actividades teatrales y estudiantiles.

Dennis Haskins (Foto: Facebook Dennis Haskins)

La muerte de Dennis Haskins vuelve a enlutar al elenco de una serie que marcó a millones de espectadores. Su rostro quedó asociado para siempre con el director de Bayside que intentaba ponerle límites a Zack Morris y a sus amigos, convirtiéndose en uno de los personajes adultos más reconocibles de aquella televisión juvenil. El señor Belding ya no estará, pero su lugar en la memoria de los fanáticos de Salvados por la campana permanece intacto.

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