El pasado jueves 2 de octubre, Lionel Messi llegó al país acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para comenzar la preparación de cara a su último partido con la Selección argentina.

En las últimas horas, completó su último entrenamiento junto al plantel antes del esperado encuentro en el Estadio Monumental.

La cuenta regresiva para el partido frente a Benín ya comenzó. El encuentro en la cancha de River tendrá un significado especial para todos los argentinos, ya que marcará la despedida del máximo referente de la Selección y una oportunidad para homenajear al máximo ídolo de los argentinos.

En las últimas horas, Messi hizo una publicación en sus redes sociales donde compartió imágenes del entrenamiento en el predio de Ezeiza que lleva su nombre. Antes de lucir la banda de capitán por última vez, el futbolista le dejó un mensaje a todos los argentinos y se emocionó por este momento.

Lionel Messi se despide de la Selección argentina (Foto: Instagram @leomessi)

LA SENTIDA PUBLICACION DE LIONEL MESSI ANTES DE SU DESPEDIDA

Las imágenes que Lionel Messi compartió en su perfil de Instagram muestran diferentes momentos del entrenamiento. En algunas, aparece corriendo con la pelota mientras cae el sol sobre el predio. En otras, se lo puede ver mucho más relajado, entre risas y bromas con sus compañeros mientras avanzaba la noche.

Lionel Messi se despide de la Selección argentina (Foto: Instagram @leomessi)

Como no podía faltar, también hubo una foto grupal con todo el plantel. Jugadores, integrantes del cuerpo técnico y colaboradores posaron juntos para retratar una jornada que quedará guardada como una de las últimas de Messi como capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección argentina (Foto: Instagram @leomessi)

Pero hubo una frase que se llevó todas las miradas. Entre las fotografías apareció una reflexión del propio Messi que resumió lo especial de este momento: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”. Una pocas palabras que alcanzaron para emocionar a sus seguidores y reflejar lo que significa para él cerrar una etapa tan importante.