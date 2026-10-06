A horas del partido de despedida de Lionel Messi de la Selección crece el escándalo por la reventa de entradas, y Fernanda Iglesias aportó un dato que complica a Yanina Latorre.

“Están promocionando (la reventa de entradas) desde la semana pasada, del jueves o miércoles por lo menos. ¿Yanina no vio las historias de su mamá y de su hermana?“, recordó la periodista de Puro Show.

Por eso la panelista explotó: “Chicos, si pasara esto con otro famoso, Yanina se pararía acá y diría: ‘Amora, es tu mamá, vos la hiciste famosa, hacete cargo de tu mamá. ¡¿No le miraba las historias?!’. “Diría así, chicos! No podemos hacernos los estúpidos”.

Los chats que incriminan a la mamá y la hermana de Yanina Latorre.

“Me parece perfecto que haya dicho que es un papelón familiar porque lo es”, continuó.

Cuánto costaban las entradas y a cuánto la revendían

De hecho, Iglesias mostró cómo respondía Dora Caamaño, la mamá de Yanina, ante las consultas: “Esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas”.

Cuánto valían las entradas para ver la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

Como si fuera poco, Juan Cruz, el hijo de Maite Arruza, sobrino de Diego Latorre se jactaba de que al “por mayor, más de 100, consultá precio”.

Además, pasaba el listado de precios:

Centenario / Sívori baja sin asiento $700.000

San Martín / Belgrano Alta $850.000

El chat del sobrino de Diego y Yanina Latorre por la reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi.

Sívori / Centenario Media $950.000

Belgrano Baja $1.450.000

San Martín Baja $1.650.000