A horas del partido de despedida de Lionel Messi de la Selección crece el escándalo por la reventa de entradas, y Fernanda Iglesias aportó un dato que complica a Yanina Latorre.
“Están promocionando (la reventa de entradas) desde la semana pasada, del jueves o miércoles por lo menos. ¿Yanina no vio las historias de su mamá y de su hermana?“, recordó la periodista de Puro Show.
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Por eso la panelista explotó: “Chicos, si pasara esto con otro famoso, Yanina se pararía acá y diría: ‘Amora, es tu mamá, vos la hiciste famosa, hacete cargo de tu mamá. ¡¿No le miraba las historias?!’. “Diría así, chicos! No podemos hacernos los estúpidos”.
“Me parece perfecto que haya dicho que es un papelón familiar porque lo es”, continuó.
Cuánto costaban las entradas y a cuánto la revendían
De hecho, Iglesias mostró cómo respondía Dora Caamaño, la mamá de Yanina, ante las consultas: “Esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas”.
Como si fuera poco, Juan Cruz, el hijo de Maite Arruza, sobrino de Diego Latorre se jactaba de que al “por mayor, más de 100, consultá precio”.
Además, pasaba el listado de precios:
Centenario / Sívori baja sin asiento $700.000
San Martín / Belgrano Alta $850.000
Sívori / Centenario Media $950.000
Belgrano Baja $1.450.000
San Martín Baja $1.650.000