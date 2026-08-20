La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 22 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 22 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a la periodista de TN, Carolina Amoroso, y a la actriz y humorista Belén Francese.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 22 de agosto del 2026 (Foto: captura de @lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el reconocido conductor de televisión, Beto Casella y al al Médico y Doctor en Toxicología, Carlos Damin.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 23 DE AGOSTO DEL 2026

El domingo 23 de agosto desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores argentinos, Alejandro Awada y Joaquín Ferreira, quien interpretó a Luis Vadalá en la serie de Moria.

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz Mercedes Oviedo, y las artistas Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes presentan Amigas del Corazón World Tour en el teatro Gran Rex el 14 de octubre.

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