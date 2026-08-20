Un fallo de la Justicia de Tucumán generó polémica al resolver que la muerte de Sergio Denis fue consecuencia de una “autopuesta en peligro” y no de una falla del teatro donde ocurrió el accidente. La decisión judicial, que acaba de conocerse, rechazó el pedido de indemnización presentado por la familia del cantante y, además, dispuso que sean los propios familiares quienes deban afrontar las costas del proceso.

La resolución judicial, que se dio a conocer en el programa El Diario de Mariana, sostiene que el hecho se produjo por una acción del propio artista. Según el escrito, Denis retrocedió de espaldas sobre la pasarela mientras cantaba y miraba al público, sin verificar la línea de marcha ni la iluminación, lo que provocó que cayera al foso de orquesta, de aproximadamente tres metros de profundidad.

Documento fotográfico: la foto que comprueba que la caída de Sergio Denis no fue por un resbalón

LOS ARGUMENTOS DEL FALLO Y LA REACCIÓN DE LA FAMILIA

El tribunal de Tucumán fundamentó su decisión en que la responsabilidad del accidente recayó en el propio Sergio Denis. El texto oficial señala que el cantante no advirtió el final del escenario y que el hecho fue producto de su accionar, descartando así cualquier responsabilidad del teatro.

Documento fotográfico: la foto del día de la caída de Sergio Denis.

La familia de Denis, que había iniciado la demanda por la falta de señalización y medidas de seguridad en el teatro, se mostró sorprendida y expresó su indignación por el fallo. Además, la Justicia ordenó que los familiares paguen las costas del juicio, lo que sumó malestar al entorno del artista.

EL CONTEXTO DEL ACCIDENTE Y ANTECEDENTES SIMILARES

El accidente ocurrió cuando Sergio Denis cayó al foso de orquesta mientras realizaba un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán el 11 de marzo de 2019. En el momento del hecho, no había señalización ni advertencias visibles sobre el final del escenario, una situación que fue señalada por la familia y por otros artistas que pasaron por el mismo lugar.

Sergio Denis sufrió un accidente que derivó su muerte tras una caída durante un show en Tucumán en el 2019 (Foto: redes sociales).

En el programa “El Diario de Mariana” recordaron que otros artistas, como Panam y Lali Espósito, también estuvieron en peligro en ese escenario por la falta de señalización, aunque lograron evitar accidentes graves.

QUÉ PUEDE PASAR AHORA CON LA CAUSA

El fallo de la Justicia tucumana no es definitivo y la familia de Sergio Denis tiene la posibilidad de apelar la decisión, según explicó Mauricio D’Alessandro en el programa de América. Por el momento, la resolución generó un fuerte rechazo y abrió el debate sobre la seguridad en los teatros y la responsabilidad de los organizadores de espectáculos.

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