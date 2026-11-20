En medio de los rumores sobre una supuesta crisis entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, Pampita fue consultada por la prensa sobre el tema. La modelo, que tiene hijos en común con el actor chileno, prefirió no involucrarse y dejó en claro que no opina sobre la vida privada de otras personas.

Durante una entrevista en el programa Puro Show y en diálogo con otros medios, la conductora fue directa: “Si no hablo de mi pareja, menos de las parejas de otras personas. No voy a meterme en un tema que no es mío”, respondió cuando le preguntaron sobre cómo se encontraba Vicuña tras los rumores.

La reacción de Pampita cuando le preguntaron por los rumores de crisis de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: captura de eltrece).

Carolina Ardohain habló en el marco de un evento a beneficio de la Fundación Favaloro, al que también asistió Benjamín con su actual pareja, en medio de los trascendidos. Contundente, evitó opinar sobre la supuesta crisis de su expareja y que su prioridad es cuidar la privacidad y el bienestar de sus hijos.

PAMPITA EXPLICÓ CÓMO PROTEGE A SUS HIJOS DE LOS CONFLICTOS MEDIÁTICOS

Ante la pregunta sobre si los rumores y conflictos mediáticos podían afectar a los hijos que tiene en común con Benjamín Vicuña, Pampita fue contundente: “No, los chicos no se intoxican con nada de esto, no miran tele, no leen portales. Hoy los jóvenes el contenido que miran lo eligen, lo ven en el horario que ellos quieren, en otras plataformas. Es muy distinto a cuando yo era chica”.

La modelo destacó que, junto al padre sus hijos mayores, lograron mantener a sus hijos alejados de la exposición: “Nosotros lo hemos logrado. Hemos logrado que tengan una vida lo más normal posible”.

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