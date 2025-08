La muerte de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena, sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo. En diálogo con Mitre Live, Andrea Estévez se sumó al dolor colectivo desde Miami, ciudad donde reside hace años, y compartió un estremecedor relato personal.

“Cuando me enteré de lo que le pasó a Mila, abracé a mi hija Hannah y me largué a llorar. Ella me pidió que apagara la televisión porque no quería escuchar más sobre eso”, reveló la actriz. Hannah, de 7 años, tiene la misma edad que Mila, lo que intensificó la angustia de Estévez. “Sentí que esa nena podría haber sido mi hija”, expresó.

La actriz contó cuál es la actitud que tomó la nena para con su papá. (Foto: Instagram @estevezandrea)

EL PEDIDO DE LA HIJA DE ANDREA ESTÉVEZ

La actriz también contó que solía navegar en la zona donde ocurrió el accidente: “Hemos salido en barco por allí. Hace poco cancelé un paseo por miedo. Algo me decía que no era seguro”.

Para cerrar, compartió las palabras que más la impactaron: “Mi hija me dijo: ‘me hace mal al corazoncito’. En casa ahora se dice ‘barco no’... No puedo imaginar volver a casa y que mi hija no esté”.