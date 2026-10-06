Tras unos días templados y con aires veraniegos, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense se encamina hacia un breve “paréntesis” invernal. La primavera se tomará un descanso a partir de esta semana de la mano de tormentas fuertes, cielo cubierto y un marcado descenso en las marcas térmicas.
Según los últimos datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio del tiempo comenzará a hacerse sentir fuertemente entre la mitad y el tramo final de la semana, con temperaturas máximas que no superarán los 18°C o 19°C.
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Cuándo vuelven las tormentas y el frío a CABA
- Martes 6: La jornada se mantendrá mayormente nublada pero agradable, alcanzando una máxima de 21°C y sin probabilidades de precipitaciones.
- Miércoles 7 (El día del cambio): Será la jornada más crítica de la semana. Se esperan tormentas fuertes con un 70% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en 14°C y la máxima caerá a apenas 18°C.
- Jueves 8 y Viernes 9: Tras el paso del agua, las nubes se quedarán instaladas. El cielo estará nublado, con mínimas de 14°C y máximas de 18°C a 19°C. Aunque la probabilidad de lluvia baja significativamente al 10%, el ambiente se sentirá fresco y gris.
- Sábado 10: Se mantiene el ambiente fresco con una mínima de 13°C y máxima de 18°C, con un cielo mayormente nublado y hasta un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.
- Domingo 11: Para cerrar el fin de semana, el tiempo empezará a estabilizarse levemente, con 0% de probabilidades de lluvia, mínima de 14°C y máxima de 19°C.