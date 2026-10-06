Tras unos días templados y con aires veraniegos, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense se encamina hacia un breve “paréntesis” invernal. La primavera se tomará un descanso a partir de esta semana de la mano de tormentas fuertes, cielo cubierto y un marcado descenso en las marcas térmicas.

Según los últimos datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio del tiempo comenzará a hacerse sentir fuertemente entre la mitad y el tramo final de la semana, con temperaturas máximas que no superarán los 18°C o 19°C.

Cuándo vuelven las tormentas y el frío a CABA