En Desayuno Americano vieron un tape de Andrea del Boca llorando desconsolada en Gran Hermano Generación Dorada, en el que la actriz le hablaba a su padre fallecido.

En el estudio debatieron sobre la capacidad de llorar en cámara y Pamela David redobló la apuesta.

“Yo re hablo con mi abuela, que no conocí, y hablo en voz alta”, comenzó diciendo la conductora.

Y continuó, antes de hacerlo en vivo: “¿Les sale llorar a ustedes si quieren llorar?“.

El dramático llanto de Pamela David en vivo (captura de América TV)

Pamela David recreó el llanto de Andrea del Boca en vivo

“Me cuesta si te reís, Mariano. No se rían”, le reclamó la conductora al panelista, mientras intentaba concentrarse y se mostraba al borde de las lágrimas.

Buscando apelar a la memoria emotiva, David lanzó con humor: “Un partido más, Gallardo… No, no voy a llorar por River”.

Sin llegar al dramático llanto que Andrea del Boca mostró en las ficciones y ahora en Gran Hermano Generación Dorada, Pamela cerró entre risas: “Ahora me cuesta, pero te re lloro”.