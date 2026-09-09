La noticia de la muerte de Chiche Gelblung a los 82 años generó una ola de homenajes y recuerdos en el mundo del periodismo y el espectáculo argentino. Moria Casán, Luis Ventura y Alberto Cormillot compartieron anécdotas y palabras emotivas para despedir al histórico conductor y periodista.

En el pase de Arriba Argentinos con La Mañana con Moria, la One recordó al periodista tras su fallecimiento: “Es una noticia que nos conmueve a todos, todo tuvimos algo que ver con él, una leyenda del periodismo argentino”, dijo y resaltó su capacidad para transformar cualquier noticia en un hecho relevante.

“Era un ser especial, un disruptivo, un vanguardista. Armaba algo de la nada, hablaba con una piedra y modificaba una nota”, expresó la diva, que recordó sus idas y vueltas con Gelblung, pero eligió quedarse con lo bueno: “Siempre estuvo muy amoroso. Hablé con él hace dos semanas y me ponía como ejemplo de que no tiene nada que ver la edad, sino seguir activo y proactivo”.

Moria Casán habló de Chiche Gelblung tras su muerte (Foto: captura de eltrece).

Casán también destacó el respeto de Chiche por el show y el espectáculo: “Trabajamos juntos, se prestaba mucho para la comedia, él quería brindar”. Además, recordó una anécdota en la que Gelblung la felicitó por una frase ingeniosa y la llamó al día siguiente solo para hablar de su nieta: “Tenía esos toques tiernos, humanos”.

LUIS VENTURA: “ESTOY ESPERANDO EL MÓVIL DE CHICHE DESDE EL CIELO”

En comunicación telefónica, Luis Ventura también se sumó al homenaje y reconoció que la noticia era esperada por quienes seguían de cerca la salud de Gelblung. “Sabíamos que era en cualquier momento. Cuando empezó a sonar el teléfono a la madrugada, presentí que era por Chiche”, relató.

Murió Chiche Gelblung, el periodísta tenía 82 años (foto web)

Ventura lo definió como “un maestro, un amigo”, y recordó su espíritu incansable: “A los 80 años eligió ir a una guerra para cubrirla periodísticamente. Tenía un nivel de vocación y percepción únicos”. El periodista también evocó su vínculo profesional y personal: “Era vecino mío en Radio del Plata. Si estaba él, yo sabía a qué hora tenía que llegar porque él me entregaba el programa. Si no estaba, también lo sabía porque él no tenía hora”.

ALBERTO CORMILLOT: “NO TENGO MÁS QUE BUENOS RECUERDOS DE ÉL”

Por su parte, Alberto Cormillot compartió su experiencia de más de 50 años de relación con Gelblung. “Lo conozco desde que comenzamos los dos nuestra carrera. Yo soy un poco más viejo que él, pero cuando él empezó en Gente, al poco tiempo tuvimos un primer encontronazo”, contó en La Mañana con Moria.

Alberto Cormillot habló de la muerte de Chiche Gelblung (Foto: captura de eltrece).

Cormillot remarcó que, a pesar de los cruces, siempre prevaleció el respeto: “No tengo más que buenos recuerdos de él. Ha tenido encontronazos con todo el mundo porque era un hombre fuerte, pero a mí siempre me trató con cordialidad, con preguntas punzantes, pero nunca con mala leche ni mala fe”.

EL LEGADO DE CHICHE GELBLUNG EN EL PERIODISMO ARGENTINO

A lo largo de la charla, los colegas coincidieron en que Chiche Gelblung dejó una huella imborrable en el periodismo y en quienes trabajaron con él. “El medio entero lo recuerda”, resumió Moria Casán, mientras que Ventura y Cormillot destacaron su creatividad, su capacidad de reinventarse y su costado humano, más allá de la polémica y el carácter fuerte que lo caracterizaba.

El recuerdo de Chiche se mantiene vivo en las anécdotas, el cariño de sus colegas y el reconocimiento de toda una generación de periodistas y figuras del espectáculo.