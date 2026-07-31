A pocos días de blanquear su nueva e incipiente historia de amor, Zoe Bogach compartió un video en TikTok junto al joven con el que mantiene un vínculo exclusivo, aunque por el momento ninguno de los dos le puso el rótulo formal de noviazgo.

En el divertido ida y vuelta, la ex participante de Gran Hermano le hizo una particular advertencia a su nuevo “novio”, luego de la decepción que sufrió en su relación con Manuel Ibero, de quien se separó tras descubrir que le había sido infiel.

Lejos de esquivar el tema, Zoe dejó en claro qué espera de su nuevo vínculo. Y el joven respondió con una promesa que terminó de darle un tono desopilante al intercambio.

La advertencia de Zoe Bogach a su nuevo “novio”

“El desconocido me dice que no lo deje mal parado. Yo le dije: ‘Mientras vos te portes bien, yo no te voy a dejar mal parado’. Él está advertido”, expresó Zoe en el video.

En ese momento, su pareja intervino y recordó algunos de los comentarios que recibió en redes: “En los comentarios decían que esta chica me iba a dejar en el Borda. ¡Ayuda!”.

Zoe volvió a remarcarle cuál era la condición para que todo funcionara: “Yo te dije: ‘Portate bien y todo va a salir bien’”.

“¿Me prometés? Mirá que yo siempre me porto bien y hago todo bien. Vos cumplí lo tuyo”, respondió el joven.

Fiel a su estilo, Zoe cerró el intercambio con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Guarden este video! Inchequeable”.