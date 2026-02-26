A cinco meses de su escandalosa separación de Manuel Ibero, tras dos años de noviazgo, Zoe Bogach rompió el silencio y lanzó durísimas acusaciones contra su ex pareja.

La ex Gran Hermano decidió hablar en Sería Increíble, el stream de Olga conducido por Nati Jota, luego de manifestar su furia por la incorporación de Ibero a Gran Hermano Generación Dorada.

Durante la entrevista, Zoe se mostró visiblemente molesta por el desembarco de su ex en el reality y aseguró que tiene información delicada sobre él.

Zoe Bogach explotó contra Manuel Ibero tras su ingreso a Gran Hermano (captura de stream Sería Increíble, Olga)

La grave denuncia de Zoe Bogach contra Manuel Ibero tras su llegada a Gran Hermano

“Él es machista. Tengo muchas cosas de él para contar, que me gustaría contarlas antes de que me pongan la misma carta documento (bozal legal) que yo le puse a él”, lanzó, dejando entrever un posible conflicto legal.

Cuando le preguntaron a qué tipo de situaciones se refería, fue contundente: “Cosas como violencia”.

En ese contexto, Bogach apuntó a un episodio que, según su testimonio, involucraría al hermano menor de Ibero. “Él llora en un clip diciendo que aceptó a su hermanito (Justo) porque es gay. Chicos, lo cagó a piñas”, dijo Zoe.

“¿Cuándo se enteró de eso?”, le preguntó Nati Jota, y la ex GH contestó: “No, no, cuando se enteró”.

Además, Bogach sostuvo que tendría pruebas de lo que relata: “Tuvieron discusiones en las que le abrió una ceja... Yo tengo chats con el hermano llamándome, pidiéndome ayuda”.

Y detalló los presuntos mensajes del hermano de Manuel: “Me puso: ‘Por favor, ¿qué hago? Estoy desesperado. Manuel está enloquecido, me está gritando, me quiere golpear. Recién llamé a mis papás, no sé qué hacer. Me estoy por tomar un colectivo, no sé dónde ir’”.

El hermano del participante de Gran Hermano Generación Dorada habló en Bondi Live.

QUÉ DIJO JUSTO, HERMANO DE MANUEL IBERO, DE LAS DECLARACIONES DE ZOE BOGACH

Justo salió al aire en el stream que conduce Laura Ubfal en Bondi Live y negó llevarse mal con su hermano, Manuel Ibero.

“Admiro su templanza. Sabe manejar situaciones”, comenzó diciendo sobre la medida legal que recibirá el participante de Gran Hermano Generación Dorada de Zoe.

Cuando le preguntaron por las situaciones de violencia que habría sufrido, respondió: “Vivimos juntos. Es un poquito intenso, pero lo quiero muchísimo”.