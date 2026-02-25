La entrada de Manuel Ibero a la casa de Gran Hermano Generación Dorada desató una verdadera tormenta fuera y dentro del reality. Pero lo que nadie esperaba era la reacción explosiva de Zoe Bogach, su ex pareja y ex participante del programa, que decidió no quedarse callada y lanzó declaraciones que sacudieron las redes.

“Es algo que yo ya sabía desde hace meses. Me lo avisaron y lo venía diciendo, pero nadie me creía. Ahí lo tenés, ahí adentro, gracias a mí”, disparó Zoe, dejando en claro que el ingreso de Manuel no la tomó por sorpresa. Según su versión, él “tiene mucho ego y entró para dejar de ser ‘el ex de’”.

Sin embargo, lo que realmente la enfureció fueron los videos que empezaron a circular durante la madrugada, donde se veía a Manuel hablando de ella y contando detalles de la separación. “Me mandaron videos de él hablando de mí y contando nuestra separación. Dio vuelta todo y dijo cosas que nada que ver. No puedo creer que haya dicho que yo me dejaba manipular. Me cayó horrible”, confesó.

Zoe Bogach: “No me di cuenta de que me estaba manipulando, es un manipulador psicópata”

La influencer fue más allá y dejó una frase que generó un fuerte impacto: “Yo no me dejé manipular. No me di cuenta de que me estaba manipulando, es un manipulador psicópata. Esto le pasa a varias mujeres seguramente”. Sus palabras no solo apuntaron a su historia personal, sino que también buscaron visibilizar una problemática que afecta a muchas.

Aunque aseguró que está entera, Zoe reconoció el daño que le dejó la relación. “Estoy bien, no lloré. Creo que es porque todavía no caigo”, explicó. Pero luego detalló el duro momento que atravesó tras la ruptura: “Yo bajé 10 kilos, estuve una semana en cama llorando sin comer, con ataques de pánico, me despertaba a la noche toda transpirada. Pasé momentos horribles. Era una persona en la que yo confiaba, daba mi vida por él”.

Lejos de quedarse en el rol de víctima, Zoe dejó en claro que no piensa callarse: “Yo entraría a la casa y le tiraría los trapitos en la cara, uno por uno”. Y cerró con una advertencia directa: “Hay que entender que esto es un juego. Si él se metió en el reality, que se la banque”.

La carta documento que sacudió la casa de Gran Hermano

La tensión escaló a otro nivel cuando Santiago del Moro confirmó en vivo que la producción permitirá el ingreso de una escribana para notificar formalmente a Manuel Ibero sobre una restricción legal impulsada por Zoe Bogach.

La decisión de la influencer llegó después de que Manuel revelara detalles íntimos de la relación y realizara confesiones que generaron un fuerte repudio en redes sociales.

El conflicto tiene su raíz en la escandalosa separación que ambos protagonizaron meses antes del debut del reality, cuando Zoe expuso públicamente pruebas de infidelidad.

Pero todo se agravó en las últimas horas dentro de la casa. Durante una charla con otros jugadores, Manuel sorprendió al admitir que manipuló emocionalmente a Zoe durante el noviazgo y que luego le atribuyó a ella la responsabilidad por haberlo permitido.

Frente a estas declaraciones, Zoe envió una carta documento que le prohíbe de manera terminante cualquier mención pública sobre su persona o sobre la relación que mantuvieron.

Con la casa más famosa del país como escenario y una historia personal cargada de tensión, todo indica que este conflicto recién empieza. Y si algo dejó claro Zoe Bogach, es que no está dispuesta a que la narrativa la escriban otros.