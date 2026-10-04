Mauro Icardi habría tomado una decisión desesperada respecto de su futuro profesional. El delantero argentino quiere regresar al Galatasaray, club en el que se convirtió en una de las figuras más importantes de los últimos años, no solo para marcar goles sino también para insistir con la restitución internacional de sus hijas.

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien aseguró que Icardi tiene decidido viajar a Turquía con la intención de avanzar en su regreso al equipo. Según explicó, el futbolista habría modificado sus condiciones para facilitar una posible negociación con la institución turca.

Foto:Instagram @naiaravecchio

El principal cambio estaría relacionado con el dinero. De acuerdo con la versión difundida, Icardi habría bajado considerablemente sus pretensiones y estaría dispuesto a negociar un contrato por un monto inferior al que pretendía inicialmente. La decisión de Icardi roza la desesperación ya que Vecchio asegura que “el juez le dio 30 días para que defina su futuro” o se caería el pedido de restitución en Turquía.

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La diferencia económica era uno de los obstáculos para que el club le renovara contrato a Icardi ya que le proponía rebajarle el sueldo en un 60 por ciento para seguir, según informaro periodistas como Juan Etchegoyen a principios de este año.

Icardi quedó libre el pasado 1 de julio y, desde entonces, su futuro profesional se convirtió en uno de los temas que más expectativas generó entre quienes sigue el Wandagate. Ahora, su decisión de flexibilizar las condiciones podría modificar el escenario y permitir que las partes vuelvan a sentarse a negociar.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Según Vecchio, Icardi aseguró que el futbolista “bajó todas las condiciones y está dispuesto a negociar”. La periodista reveló también cómo esto complicó la escolaridad de los hijos de la China Suárez.

“Mientras tanto los hijos de Eugenia Suárez sin colegio ni pase de grado: no se lo dan por quedar libre por inasistencias presenciales y falta de pago en The British International School of Istanbul. Los niños piden ir pero tampoco están escolarizados en Buenos Aires, Argentina”, escribió.

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