¿Qué ocurre cuando alguien decide cuestionar las ideas con las que creció sobre el amor, la pareja y la familia? Esa es la pregunta que atraviesa El fin del amor, la serie argentina protagonizada por Lali Espósito, que combina comedia, drama y reflexión sobre los vínculos en la actualidad.

Disponible en Prime Video, la producción se convirtió en una de las ficciones nacionales más comentadas de los últimos años gracias a una propuesta que mezcla humor, conflictos personales y debates contemporáneos.

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Creada por Tamara Tenenbaum y Erika Halvorsen, la serie cuyo estreno se dio en 2022 ya cuenta con una segunda temporada. Aunque toma como punto de partida el libro homónimo, desarrolla una historia de ficción con personajes y situaciones originales.

De qué trata El fin del amor

La protagonista es Tamara, una joven filósofa y divulgadora cultural que decide replantearse las ideas sobre el amor romántico, la monogamia y los mandatos sociales con los que fue criada dentro de una comunidad judía ortodoxa.

Lali Espósito en El fin del amor, por Prime Video.

Después de terminar una relación, comienza una etapa de profundos cambios personales. Mientras intenta construir una vida acorde con sus propias convicciones, también debe enfrentar las expectativas de su familia, las amistades, el trabajo y las dificultades que aparecen al buscar nuevas formas de relacionarse.

Lejos de ofrecer respuestas definitivas, la serie utiliza el humor y el drama para mostrar las contradicciones de una protagonista que intenta encontrar su propio camino mientras cuestiona modelos tradicionales sobre el amor y la vida en pareja.

El tráiler de la serie El Fin del Amor.

Sin perder el tono ligero, la historia también aborda temas como la identidad, la amistad, la religión, el feminismo y las tensiones entre las elecciones personales y las expectativas sociales.

Del ensayo de Tamara Tenenbaum a una ficción para televisión

La serie está inspirada en el libro El fin del amor. Querer y cog..., publicado por Tamara Tenenbaum en 2019.

Sin embargo, no se trata de una adaptación literal del ensayo, sino de una ficción que toma sus principales ideas como punto de partida para construir un relato con personajes y conflictos propios.

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La propia Tenenbaum junto a Halvorsen participaron en la creación ampliando los temas planteados en el libro mediante nuevas situaciones y una protagonista que comparte varios rasgos con la autora, aunque no representa una autobiografía.

Lali Espósito encabeza un elenco coral

Uno de los principales atractivos de El fin del amor es la interpretación de Lali Espósito, quien asume el desafío de dar vida a un personaje que atraviesa constantes cambios personales y emocionales.

La serie está inspirada en el libro El fin del amor. Querer y coger, publicado por Tamara Tenenbaum en 2019.

La acompañan actores que dan forma al universo que rodea a Tamara. El resultado es una serie que utiliza las experiencias de sus personajes para abrir conversaciones sobre el amor, la identidad y las distintas maneras de construir relaciones en el presente.

Cómo es el reparto de El fin del amor