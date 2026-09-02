Este martes, el Teatro Politeama recibió a un nutrido grupo de famosos que se acercaron a ver el estreno de Los Ojos del Perro Siberiano, el musical encabezado por Fabio Di Tomaso que narra cómo un joven vuelve a los años ´90 a reconstruir el vínculo con su hermano mayor.

Entre los famosos que llegaron al teatro y posaron para la lente de Ciudad estuvieron Valeria Mazza con sus hijos, Maia Reficco, la actriz pareja de Franco Colapinto, y Albana Fuentes, la protagonista de Margarita, que estrenó su última temporada hace pocos días.

Estuvieron también Adriana Szusterman, Franco Giordano Yan, Ramiro Spangenberg, Pamela Baigún, Carolina Kopelioff, Joaquín Jacobb, Tatú Glikman, Vanesa Butera y muchos más.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LOS OJOS DEL PERRO SIBERIANO

Valeria Mazza y su familia (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza (Foto: Movilpress)

Benicio Gravier con su novia Lola Malm (Foto: Movilpress)

Maia Reficco (Foto: Movilpress)

Carolina Papaleo (Foto: Movilpress)

Carolina Kopelioff (Foto: Movilpress)

Vanesa Butera (Foto: Movilpress)

Albana Fuentes (Foto: Movilpress)

Ramiro Spangenberg (Foto: Movilpress)

Tatu Glikman y pareja (Foto: Movilpress)

Adriana Szusterman (Foto: Movilpress)

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