Herman Cornejo vuelve a casa. Y esta vez no regresa solamente con el cuerpo de un bailarín que durante casi tres décadas recorrió los escenarios del mundo, sino con una historia que también habla de él.

A los 45 años, después de haber alcanzado uno de los lugares más importantes que puede soñar un artista del ballet, vuelve a la Argentina para presentar Anima Animal, una obra atravesada por la transformación, las raíces, la memoria y las segundas oportunidades.

El proyecto tiene para él un significado tan especial. Porque mientras cuenta la historia de un guerrero que se transforma en ave y recupera una leyenda guaraní que permaneció dormida durante más de un siglo, Herman también vuelve sobre su propia vida: aquel niño que tuvo una segunda oportunidad después de estar en coma, el joven al que le dijeron que su cuerpo tenía límites y el artista que terminó demostrando que algunos límites también pueden transformarse.

La pieza, con dirección de Cornejo y coreografía de Anabella Tuliano, parte de una historia que quedó inconclusa hace más de un siglo y recupera la leyenda guaraní del Urutaú, el guerrero que se transforma en ave.

Foto: @hermancornejo

“Es un placer volver a casa. Siempre digo que es el público que me vio nacer, que me vio irme y realmente ahora volver con 45 años, que llevo ya casi 29 con el American Ballet Theatre, siento que vuelvo a mi familia”, cuenta Cornejo.

Anima Animal: la historia argentina que Herman Cornejo quiso rescatar

El origen de Anima Animal está ligado a Caaporá, un proyecto que en 1917 había sido pensado para Vaslav Nijinsky y que nunca llegó a convertirse en el ballet que sus creadores imaginaron.

La propuesta tenía un enorme peso histórico: la música iba a estar a cargo de Igor Stravinsky y la historia estaba inspirada en una leyenda guaraní. Más de cien años después, Cornejo decidió recuperar aquel universo y reescribirlo desde una mirada contemporánea.

“En su momento hubiera sido el primer ballet para Argentina, en 1917, titulado Caaporá, que estos dos intelectuales, González Garaño y Ricardo Güiraldes, le presentaron a Nijinsky. Stravinsky iba a hacer la música. Era algo muy histórico para la Argentina que nunca pudo ser”, explica Herman a Ciudad.

Para el bailarín, recuperar aquella historia significó algo más que reconstruir un proyecto perdido.

Foto: @hermancornejo

“De alguna forma siento que lo que traemos es un patrimonio nacional, que lo desenterramos de las cenizas y lo reescribimos”, afirma.

La leyenda del Urutaú permanece en el centro de la obra: un guerrero que se transforma en ave. Pero Cornejo buscó profundizar en las raíces de esa historia y en la cosmovisión de los pueblos originarios.

“Quería ir un poco más profundo con nuestras raíces y realmente traer al escenario la esencia de nuestros pueblos guaraníes y lo importante que era para ellos el cuidado de nuestro planeta, el conocimiento por las estrellas”, explica.

Por eso, para él, Anima Animal no es solamente un espectáculo de danza. “Sentí que de alguna forma traía al escenario no solamente un ballet, sino un mensaje”, sostiene.

Herman Cornejo y Vaslav Nijinsky: dos bailarines unidos por una misma historia

Nijinsky ocupa un lugar central en el nacimiento de Anima Animal. Cornejo reconoce que inicialmente pensó la obra como un homenaje al legendario bailarín ruso, pero mientras avanzaba en la investigación descubrió que la conexión entre ambos era todavía más profunda.

Foto: @hermancornejo

Nijinsky había sido descripto por su particular capacidad física y por una cualidad casi animal en su manera de bailar. En la obra, esa referencia aparece a través de la transformación del guerrero en ave.

“De pronto surgió que dentro de esta leyenda estaba incorporada la misma leyenda de Nijinsky, siendo el bailarín que lo catalogaban con los tendones de pájaro. Y se refleja en esta obra: la segunda alma de este guerrero es un pájaro y se transforma”, explica Cornejo.

Pero allí también aparece Herman. “Para mí, en lo personal, siento que las vivencias que tuve, sobre todo cuando era niño y estuve en coma, tuve esa segunda oportunidad de volver a la vida”, revela.

La idea de la transformación dejó entonces de ser solamente un recurso narrativo y pasó a tener una dimensión autobiográfica.

“Esta historia habla de segundas oportunidades. Tal vez no solo como seres humanos, sino que tenemos una segunda oportunidad para realmente entender a nuestro planeta y cuidarlo”. Herman Cornejo.

“Esta historia habla de segundas oportunidades. Tal vez no solo como seres humanos, sino que tenemos una segunda oportunidad para realmente entender a nuestro planeta y cuidarlo”, reflexiona.

“Me dijeron: ‘Con tu altura no vas a llegar a puestos principales’”: los obstáculos que Herman Cornejo tuvo que superar en la danza

La historia de Cornejo también está atravesada por esas segundas oportunidades. Desde muy joven tuvo que enfrentarse a prejuicios y limitaciones que parecían ponerle un techo a su carrera.

Su estatura, por ejemplo, fue señalada como un posible impedimento para alcanzar determinados puestos dentro del mundo del ballet.

“Siempre tuve esas piedritas en el camino que a lo mejor me decían: ‘Con tu altura, con tu estatura, no vas a llegar a puestos principales’”, recuerda.

También tuvo que enfrentar otro obstáculo físico: “Tal vez al haber nacido sin el pectoral, que no podría ser un buen partenaire”.

Foto: @hermancornejo

Sin embargo, aquellos límites terminaron convirtiéndose en parte de la identidad artística que construyó.

“Gracias a la fuerza interior que uno tiene, siento que esa fuerza interior la atribuyo a esta alma animal que llevamos dentro, que te empuja a ir un poco más lejos”, sostiene.

“Gracias a la fuerza interior que uno tiene, siento que esa fuerza interior la atribuyo a esta alma animal que llevamos dentro, que te empuja a ir un poco más lejos”. Herman Cornejo.

La frase resume buena parte de su recorrido: el bailarín que alguna vez escuchó que no podría llegar a determinados lugares terminó convirtiéndose en Principal Dancer del American Ballet Theatre y en uno de los artistas argentinos con mayor reconocimiento internacional.

Herman Cornejo y Anabella Tuliano: el encuentro que nació por casualidad

Otro de los aspectos singulares de Anima Animal es la manera en que se produjo el encuentro entre Cornejo y Anabella Tuliano.

Mientras buscaba un lenguaje coreográfico para la obra, el bailarín encontró en internet un video del Grupo Cadabra, dirigido por Tuliano. No sabía que se trataba de una compañía argentina.

“Me crucé con un video hermoso del Grupo Cadabra, con coreografía de Anabella Tuliano, e inmediatamente dije: ‘Es esto exactamente lo que quiero para mi ballet’”, cuenta.

Después llegó la sorpresa. “Fue una emoción saber que eran argentinos. Al contactarlos, Anabella no lo podía creer”, recuerda.

A partir de allí comenzó un proceso creativo que terminó reuniendo a diferentes artistas argentinos.

“Es como si el universo se hubiera alineado para que seamos un equipo argentino”. Herman Cornejo sobre la creación de Anima Animal junto a Anabella Tuliano y músicos del país.

“Le dije: ‘Quiero crear esta obra, me gustaría que pudiéramos crear la música también al mismo tiempo para Anima’. Y de ahí surgieron los músicos que también busqué. Es como si el universo se hubiera alineado para que seamos un equipo argentino”, dice.

El puente entre el ballet clásico y la danza contemporánea

Uno de los desafíos de Anima Animal fue unir dos mundos aparentemente diferentes: la formación clásica de Cornejo y el lenguaje contemporáneo de Anabella Tuliano y el Grupo Cadabra.

“Son dos mundos diferentes y la idea era esa: hacer el puente entre la danza clásica y la danza contemporánea”, explica.

Cornejo no buscó borrar su identidad como bailarín clásico para incorporarse al universo de Cadabra. Todo lo contrario.

“Si bien yo me uno a la compañía y encontramos un punto de encuentro, yo no dejo de ser el bailarín clásico dentro del grupo”, afirma.

La misma lógica aparece en la música. La obra combina el trabajo de Uji, DJ y compositor vinculado a la música electrónica, con el de Noéles Calzo, compositora de música clásica y folclórica para orquesta. “Ahí creamos dos puentes: entre la música y entre la danza”, resume.

Casi 29 años en el American Ballet Theatre: “La danza para mí es vida”

A los 45 años, Cornejo lleva casi 29 vinculado al American Ballet Theatre. Su carrera incluye más de 160 producciones y el trabajo con alrededor de 70 coreógrafos.

Cuando se le pregunta qué perdió por dedicarse a la danza, su respuesta sorprende. “No siento que la danza me haya hecho perder cosas. Al ser mi pasión, nunca la tomé como que perdía cosas por hacer danza. Fue siempre lo contrario”, asegura.

“No siento que la danza me haya hecho perder cosas. Al ser mi pasión, nunca la tomé como que perdía cosas por hacer danza. Fue siempre lo contrario”. Herman Cornejo.

La profesión le permitió recorrer el mundo, conocer otras culturas y construir vínculos que trascendieron los escenarios.

“La danza me llevó por el mundo, me hizo tener no solamente amigos dentro de mi compañía, sino amigos en todo el mundo, conocer diferentes culturas en persona”, cuenta.

Y hay algo que considera todavía más importante: el conocimiento acumulado durante todos esos años.

“A través de mi carrera he hecho más de 160 producciones. He trabajado coreografías de 70 coreógrafos. Realmente lo que he acumulado con la danza es un conocimiento infinito”, dice.

Foto: @hermancornejo

Después busca una palabra que sintetiza lo que significa bailar para él. “Me da un propósito de vida. Un propósito en la vida. Así que la danza para mí es vida.”

“Nunca me conformé con el lugar en el que estaba”

Aunque alcanzó algunos de los lugares más altos que puede imaginar un bailarín, Cornejo reconoce que todavía existe una cuota de inseguridad.

“Eso siempre creo que es algo que no se va, sobre todo cuando un artista quiere ser creador”, admite.

La pregunta que todavía aparece es la misma: qué viene después. “Siempre está esa ansiedad de qué más puedo crear, qué hay más allá”, explica.

Su recorrido parece estar entrando justamente en esa nueva etapa: después de haber construido una carrera extraordinaria como intérprete, ahora aparece con fuerza su faceta como creador. “Nunca me conformé con el lugar en el que estaba”, dice.

Y cuando imagina qué le diría hoy a aquel niño que alguna vez tuvo que enfrentarse a sus primeros obstáculos, la respuesta es sencilla: “Si yo pudiera mirar para atrás y decirle algo a Herman pequeñito, sería no preocuparse, porque al final salió todo lo que yo imaginaba y más todavía”.

“Si yo pudiera mirar para atrás y decirle algo a Herman pequeñito, sería no preocuparse, porque al final salió todo lo que yo imaginaba y más todavía”. Herman Cornejo.

Hay algo de Herman Cornejo en Anima Animal. Está en la historia de un guerrero que se transforma, en una leyenda que vuelve a respirar después de más de un siglo y, sobre todo, en esa idea de que la vida puede ofrecer una segunda oportunidad cuando todo parece terminado.

Porque Herman también conoce de transformaciones. Fue el niño que volvió después de un coma, el bailarín al que le señalaron límites por su cuerpo y el artista argentino que terminó llegando a uno de los lugares más altos de la danza internacional. Hoy, a los 45 años y después de casi tres décadas en el American Ballet Theatre, vuelve a su país convertido también en creador.

Tal vez por eso, cuando habla de Anima Animal, no parece estar hablando solamente de una obra, sino también de sí mismo.