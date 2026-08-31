Blessd, uno de los máximos referentes de la música urbana colombiana, llega a la Argentina con su esperado “El Peor Hombre del Mundo Tour”. El artista se presentará el 4 de noviembre en Art Media, Buenos Aires, en una noche que promete reggaetón, trap y todos sus grandes éxitos.

Blessd en Buenos Aires: cuándo es el show

El show será una oportunidad para disfrutar en vivo de algunos de los mayores éxitos del artista colombiano, entre ellos “Mírame”, “Yogurcito”, “Deportivo”, “Medallo”, “Ojitos Rojos”, “Instagram”, “Lejanía”, “Imposible” y “Si Sabe Ferxxo”.

Cuándo salen a la venta las entradas para ver a Blessd

Las entradas para el show de Blessd en Buenos Aires estarán disponibles desde el miércoles 2 de septiembre a las 12 horas.

La venta se realizará a través de Passline.

Blessd, el fenómeno colombiano que conquista Latinoamérica

Nacido en Medellín, Antioquia, Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, pasó de ser una de las promesas de la escena urbana colombiana a convertirse en uno de los artistas latinos con mayor proyección internacional.

Su propuesta combina reggaetón, trap y sonidos urbanos contemporáneos, mientras que sus canciones acumulan cientos de millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

El artista cuenta con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify y se consolidó como uno de los nombres más importantes de la música urbana latinoamericana.

Además, Blessd viene de cerrar “El Mejor Hombre del Mundo Tour”, su primera gira propia por Estados Unidos, con múltiples fechas agotadas. Ahora inició una nueva etapa internacional que incluye presentaciones en países como Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, México, Bolivia, Perú y Chile.

“El Peor Hombre del Mundo”, el nuevo álbum de Blessd

El show en Buenos Aires estará marcado por el lanzamiento de “El Peor Hombre del Mundo”, álbum publicado en junio que funciona como la contraparte conceptual de “El Mejor Hombre del Mundo”.

El disco tuvo un fuerte impacto desde su lanzamiento y debutó en el puesto #1 del Top Albums Debut Global de Spotify. Además, logró posicionar 12 canciones simultáneamente en el Billboard Colombia Hot 100.

Entre los temas destacados del álbum aparecen “Provócate” junto a Cris MJ y SOG, “Mero Tote” junto a De La Rose y Los Money Makers, “Agua Bendita” junto a GeezyDee y “MacDonalds” junto a Kybba.

Blessd en Argentina: todos los datos