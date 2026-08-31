La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una enorme conmoción en el mundo del fútbol y, como era de esperarse, sus compañeros y amigos salieron a despedirlo en las redes sociales. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Rodrigo De Paul, quien compartió una publicación cargada de sentimiento para homenajear al capitán.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección...”, escribió De Paul en Instagram Stories.

“Solo gracias, el más grande toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, ¿no te imaginás cuántas sonrisas sacaste!“, agregó. Y cerró, a corazón abierto, y con un emoji de una carita llorando: ”Sos eterno".

Foto: Instagram (@rodridepaul)

En su mensaje, el futbolista hizo especial hincapié en aquellas características de Messi que muchas veces quedan detrás de los títulos, los goles y los récords: su vínculo con la camiseta argentina, su fortaleza ante las adversidades y la manera en la que se relacionaba con quienes formaban parte del equipo.

La publicación de De Paul apareció poco después de que Messi confirmara su decisión de ponerle punto final a su etapa con la Albiceleste, tras más de 20 años representando al país. El capitán explicó que se trató de una decisión dolorosa y aseguró: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

Rodrigo de Paul: “Solo gracias, el más grande toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, ¿no te imaginás cuántas sonrisas sacaste! Sos eterno".

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LA MAMÁ DE LIONEL MESSI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SU RETIRO DE LA SELECCIÓN: “SIGO LLORANDO”

A escasos minutos de que Lionel Messi conmocionara al mundo entero al anunciar su retiro definitivo de la Selección Argentina, las repercusiones alcanzaron el núcleo más íntimo del capitán. En medio del impacto social y deportivo, Celia Cuccittini, la mamá del astro rosarino, rompió el silencio y compartió el doloroso momento que atraviesa la familia.

En una comunicación por WhatsApp con Adrián Pallares para Intrusos, Celia reflejó entre lágrimas la mezcla de tristeza, orgullo y resignación que se vive en el hogar de los Messi tras la histórica decisión.

“Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, confesó Celia, dejando al descubierto el impacto emocional que significó ponerle punto final a una etapa de 20 años con la camiseta celeste y blanca.

La decisión del “10” llegó en un contexto familiar atravesado por el duelo por la muerte de Jorge Messi, un factor clave que el propio futbolista mencionó en su carta de despedida.

Foto: Instagram (@antonela_reccuzzo_)

Al respecto, la mamá del capitán dedicó unas palabras tan breves como desgarradoras sobre cómo esta noticia se cruzó con el recuerdo del padre de Leo: “El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”.