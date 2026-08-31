Pimpinela, el origen de la leyenda es la nueva película que llevará a la pantalla grande la historia de Lucía y Joaquín Galán. El proyecto ya se encuentra en etapa de desarrollo y tiene previsto comenzar su rodaje durante 2027.

La película será dirigida por Lorena Muñoz, reconocida por sus trabajos en películas como Gilda y El Potro, y contará con un guion escrito por Mario Segade y Lorena Muñoz.

Pimpinela, el origen de la leyenda: de qué tratará la película

El equipo de "Pimpinela, el origen de la leyenda"

“Pimpinela, el origen de la leyenda” contará la historia de los hermanos Lucía y Joaquín Galán, desde sus primeros años hasta convertirse en una de las duplas más importantes de la música en español.

El filme recorrerá sus experiencias personales y familiares y mostrará cómo, a partir de sus propias vivencias, los hermanos lograron transformar sus historias en canciones que se convirtieron en la banda sonora de varias generaciones.

La película presentará a Lucía y Joaquín como hijos de inmigrantes, quienes desde pequeños aprendieron el valor de la lucha y la resiliencia. Esas experiencias serían fundamentales para construir una identidad artística que, con el paso de los años, los llevaría a conquistar al público de distintos países.

Quiénes producen la película sobre Pimpinela

El proyecto acaba de confirmar un acuerdo de producción entre Fam Contenidos, responsables de títulos como El Potro y Pipa, y Sipur Studios, productores de Bad Boy.

La película será coproducida además por Costes Studio y Loishka. El guion estará a cargo de Mario Segade y Lorena Muñoz, quien también asumirá la dirección.

Cuándo se estrenará “Pimpinela, el origen de la leyenda”

El rodaje de “Pimpinela, el origen de la leyenda” está previsto para 2027 y, según lo anunciado, la película llegará a las salas de cine a finales de 2027.