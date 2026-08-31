Ángel Di María en La cena de los tontos. Video: prensa Martín Bossi

Ángel Di María sorprendió a Martín Bossi con una visita inesperada al Teatro Broadway de Rosario. El futbolista, ídolo de Rosario Central y de la Selección Argentina, aprovechó su día libre para asistir a una función de “La Cena de los Tontos”, la exitosa comedia protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo.

El delantero argentino, reconocido fan de Martín Bossi, quiso darle una sorpresa al actor durante su paso por Rosario, donde la obra se presentó durante dos semanas consecutivas con localidades agotadas y una gran repercusión entre el público.

La visita del futbolista se mantuvo en secreto hasta último momento. Los responsables de la producción y del Teatro Broadway de Rosario organizaron la llegada de Di María para sorprender a Bossi en el último día de funciones.

Ángel Di María con Martín Bossi

Ángel Di María con Martín Bossi





Ángel Di María con Martín Bossi

Ángel Di María sorprendió a Martín Bossi en camarines

Antes de la última función, Ángel Di María apareció en los camarines acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso.

Di María y Jorgelina no solo conversaron y se fotografiaron con Martín Bossi, sino también con Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo, además de compartir un momento con los integrantes de la producción y el equipo técnico del teatro.

La emoción de Gustavo Bermúdez y la admiración de Jorgelina Cardoso

Ángel Di María con Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez

La sorpresa también tuvo como protagonista a Gustavo Bermúdez, quien por primera vez en su extensa carrera artística se presentó sobre un escenario de Rosario.

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, aprovechó el encuentro para contarle a Bermúdez que es fanática de uno de sus trabajos más recordados. Según relató, gracias al protagónico del actor en la serie “Nano”, aprendió el lenguaje de señas.

Ángel Di María disfrutó “La Cena de los Tontos” desde el palco VIP

Después del encuentro en camarines, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso se trasladaron al palco VIP del Teatro Broadway de Rosario para disfrutar de la función.

Desde allí, el futbolista y su esposa se divirtieron con la comedia francesa de Francis Veber, que tiene a Martín Bossi como uno de sus protagonistas y que viene recorriendo distintos puntos del país.

La producción ya superó los 260.000 espectadores y la llegada a Rosario generó una gran respuesta del público, al punto de que debieron agregarse nuevas funciones debido a la demanda y a las localidades agotadas.

Martín Bossi le dedicó la función a Ángel Di María

El broche de oro llegó al finalizar la función. Luego de una ovación de pie, Martín Bossi tomó la palabra para agradecer al público de Rosario por el acompañamiento durante las presentaciones.

En ese momento, el actor también tuvo un gesto especial con su invitado de lujo: le dedicó la función a Ángel Di María.