Después de una exitosa temporada teatral en Carlos Paz junto a Nazarena Vélez en la comedia Suspendan la boda, Nacho Castañares ya se prepara para dar el salto a la Calle Corrientes con la misma compañía. En medio de este nuevo desafío laboral, el ex participante de Gran Hermano también se refirió a su presente sentimental y dejó en claro que atraviesa una etapa de tranquilidad personal.
El joven aseguró que desde su ruptura con la correntina no volvió a formalizar con nadie y que hoy se encuentra enfocado en su bienestar personal y en su trabajo.
“No formalicé ni nada con nadie después de Coty. No hubo nada”, explicó con total sinceridad.
Además, remarcó que no siente la necesidad de apurarse en encontrar pareja: “Estoy bien así. Siempre está el decir ‘quiero compartir con alguien’, pero como no lo estoy forzando tampoco me estoy apurando a nada”.
Según contó, el tiempo que pasó trabajando en Córdoba le permitió bajar el ritmo y disfrutar más de su entorno cercano. “Estoy tranquilo y realmente disfrutando mucho de lo que hago”, afirmó en Pronto.
EL EX GRAN HERMANO CONTÓ CÓMO VIVE SU VIDA LEJOS DE LAS RELACIONES
Al ser consultado sobre si suele conocer gente o salir con chicas, Nacho Castañares sorprendió al admitir que actualmente no está muy activo en ese plano.
“No tanto. Estoy en un momento en el que casi nada. Hace un tiempo que estoy así”, explicó.
Lejos de sentirse incómodo con esa situación, el ex Gran Hermano aseguró que se siente pleno compartiendo tiempo con su círculo más cercano. “Me encuentro bien conmigo mismo, disfruto mucho con mis amigos, con mi familia y con otras cosas”, sostuvo.
NACHO CASTAÑARES Y LA EXPOSICIÓN TRAS GRAN HERMANO
Otro de los temas que abordó fue cómo influye la exposición mediática en su vida personal y en la posibilidad de conocer a alguien de manera genuina.
“Yo creo que la alerta siempre está, pero tampoco siento que haya tanta gente que se quiera acercar a mí por la fama”, explicó.
Incluso relativizó el impacto de su paso por la televisión: “Soy más común de lo que parece. La diferencia es que estoy en tele o en streams, pero no llevo una carrera de diez años como para que alguien se acerque por eso”.
Finalmente, Nacho Castañares reflexionó sobre su momento de exposición y aseguró que ya no lo vive con la misma intensidad que cuando salió de la casa más famosa del país.
“El momento de exposición más alto ya pasó. Hoy sigue estando porque es parte del trabajo, pero lo tomo con naturalidad”, concluyó.