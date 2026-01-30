Laia y Aimé, las hijas gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, cumplieron dos años y sus padrinos, Julieta Poggio y Nacho Castañares, les dedicaron conmovedores mensajes en redes sociales, donde además mostraron el increíble regalo que eligieron para celebrar su día especial.

Juli y Nacho sorprendieron a sus ahijadas con un auto eléctrico infantil tipo deportivo, réplica de un Lamborghini, con el que las gemelas ya pasearon por el barrio bajo la atenta mirada de sus padres.

El tremendo regalo de Julieta Poggio y Nacho Castañares a las gemelas por su cumple

Los mensajes de Julieta Poggio y Nacho Castañares a sus ahijadas por su cumpleaños

“Felices 2 años, amores de la madrina. Las amo con mi corazón y deseo que siempre sean felices”, escribió Poggio en una publicación de Instagram.

Desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra haciendo temporada, agregó: “Tienen una familia única y sé que no les va a faltar nunca nada, y mucho menos amor. Las extraño mucho”.

Foto de Instagram @poggiojulieta

Por su parte, Nacho Castañares, quien también está en Córdoba haciendo temporada teatral junto a Nazarena Vélez, les dedicó un tierno mensaje:“Hoy cumplen las gemelas más lindas”.