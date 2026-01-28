Thiago Medina se reencontró con Daniela Celis, quien se encontraba trabajando en la costa argentina, y una publicación en sus redes sociales encendió los rumores de reconciliación.

El ex Gran Hermano compartió una foto junto a Pestañela, la mamá de sus gemelas Laia y Aimé, y acompañó la imagen con una frase que no pasó desapercibida: “La única”.

El mensaje fue musicalizado con la canción UWAIE, de Max Carra, cuya letra refuerza el tono romántico de la dedicatoria y volvió a despertar versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

La canción que Thiago Medina le dedicó a Daniela Celis/ Instagram @thi4go_km

¿Qué dice la canción que Thiago Medina le dedicó a Daniela Celis?

Flaca, vos sos hermosa.

y te merecés todo.

Amarte es mi necesidad,

mi necesidad.

De ti me gustan cosas.

La verdad, todo.

Quitarte esa inseguridad es mi necesidad...