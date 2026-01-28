Thiago Medina se reencontró con Daniela Celis, quien se encontraba trabajando en la costa argentina, y una publicación en sus redes sociales encendió los rumores de reconciliación.
El ex Gran Hermano compartió una foto junto a Pestañela, la mamá de sus gemelas Laia y Aimé, y acompañó la imagen con una frase que no pasó desapercibida: “La única”.
El mensaje fue musicalizado con la canción UWAIE, de Max Carra, cuya letra refuerza el tono romántico de la dedicatoria y volvió a despertar versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.
Más sobre este tema
La canción que Thiago Medina le dedicó a Daniela Celis/ Instagram @thi4go_km
Más sobre este tema
¿Qué dice la canción que Thiago Medina le dedicó a Daniela Celis?
Flaca, vos sos hermosa.
y te merecés todo.
Amarte es mi necesidad,
mi necesidad.
De ti me gustan cosas.
La verdad, todo.
Quitarte esa inseguridad es mi necesidad...