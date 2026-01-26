La espera terminó: Gran Hermano vuelve a la televisión argentina y ya hay fecha confirmada para el debut de su nueva edición. El histórico reality, que marcó a generaciones y se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia, regresa a la pantalla de Telefe con una propuesta completamente renovada a fines de febrero.

El canal anunció que el ciclo, rebautizado Gran Hermano Generación Dorada, arrancará el lunes 23 de febrero de 2026. La conducción estará nuevamente a cargo de Santiago del Moro, quien se pondrá al frente de las galas en vivo, los debates y los momentos más tensos de la competencia.

A 25 años de su primera emisión en la Argentina, el formato apuesta a combinar los clásicos del encierro, la convivencia y la competencia con una serie de cambios que prometen sorprender a los seguidores. Habrá una casa totalmente renovada, nuevas dinámicas de juego y una fuerte apuesta a la interacción con el público a través de las plataformas digitales.

TELEFE CONFIRMÓ LA FECHA DE ESTRENO DE GRAN HERMANO 2026

Desde Telefe adelantaron que esta edición será una de las grandes apuestas de la grilla 2026, con el objetivo de mantener a los televidentes pegados a la pantalla durante toda la temporada.

El reality buscará captar tanto a los fanáticos históricos como a las nuevas generaciones, sumando herramientas técnicas y propuestas pensadas para potenciar la experiencia.

Foto: Instagram @granhermanoar

La cuenta regresiva ya empezó: Gran Hermano Generación Dorada está listo para volver a hacer historia en la televisión argentina aunque tanto el casting como los invitados especiales permanecen en el más absoluto de los secretos, salvo Marcela Tauro, que confirmó en Intrusos que será de la partida aunque no aclaró si como participante al lado de su hijo o como conductora del streaming, en reemplazo de Diego Poggi.

