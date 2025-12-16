Pese a que lleva casi 100 días en la cárcel en el marco de una causa judicial que se le inició por formar parte de una banda que robaba casas, Morena Rial no deja de lado sus aspiraciones mediáticas y este martes se supo que la hija de Jorge Rial quiere ser parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

En SQP, Yanina Latorre contó que desde la producción de Santiago del Moro estuvieron tentando a algunos famosos como Tomás Kirzner, pero la conductora no daba crédito a sus ojos al leer que la mediática hija del periodista envió su video como cualquier otro aspirante.

Morena Rial (Foto: captura América TV)

“Cuiden hasta las bombachas porque no les queda nada”, advirtió Yanina, en referencia a la visita de Morena a LAM con unas amigas hace unos años, ocasión en la que les desapareció dinero, tarjetas y maquillajes a las “angelitas”.

Leé más:

Morena Rial fue picada por una araña: denuncian falta de atención médica en la cárcel de Magdalena

YANINA LATORRE REVELÓ CÓMO FUE EL CASTING DE MORENA RIAL PARA GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

“Se confundió con el casting de En el Barro”, advirtió en broma Lizardo Ponce. “Hace una semana estábamos con el test para ver si estaba embarazada. Pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea: ¡un límite!”, explotó Yanina.

“¿Hay un abogado que le dijo si iba a quedar libre? En febrero empieza Gran Hermano”, advirtió la conductora, sobre la proximidad del inicio del reality de Santiago del Moro y los plazos de la Justicia, que en enero se toma vacaciones.

Morena Rial (Foto: captura América TV)

“¿O piensa participar desde la cárcel por Zoom?”, insistió la conductora. “¿Cómo se habrá vendido? ‘Hola, estoy presa, soy chorra, estoy impuatda y a mi papá le recontra cagu… la vida. Yo la estaría mirando todo el tiempo”, señaló Yanina.

Leé más:

El alarmante estado de More Rial en prisión y el motivo por el que pasa horas mirando la pared

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.