A tres meses y medio del grave accidente en moto que sufrió, Thiago Medina reapareció en redes sociales con un video que no pasó desapercibido.

Desde su cuenta de Instagram, el ex Gran Hermano habló con total sinceridad sobre su vínculo actual con Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

El video íntimo de Thiago Medina y Daniela Celis hablando de su vínculo

Luego de haber recibido el alta médica, Thiago volvió a convivir con Daniela, a pesar de estar separados como pareja, situación que generó numerosas preguntas entre sus seguidores.

“Yo sé que todos me están preguntando cómo estoy con Dany, si estamos juntos o si estamos separados”, expresó desde la intimidad de su hogar.

En ese contexto, fue contundente al definir el lazo que los une: “Nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida”.

Más adelante, el ex participante del reality llamó a Daniela para que se sumara al video. Los gestos de cariño físicos y la complicidad entre ambos ilusionaron a muchos fans con una posible reconciliación.

“Nos queremos un montón y nos vamos a querer toda la vida”, aseguró Daniela, visiblemente emocionada, mientras se abrazaba con Thiago.

Sin embargo, Thiago se encargó de aclarar la situación sentimental actual y marcar los límites del vínculo. “Además de haber sido pareja, somos padres y sabemos entender eso”, dejando en claro que, por ahora, no hay una relación amorosa, pero sí un fuerte compromiso como familia.

